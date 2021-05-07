Достаточно побывать на любой выставке современного искусства, чтобы понять, что при создании произведения в ход можно пустить практически все: не только традиционные карандаши/краски, гипс/бронзу, но и ветошь, проволоку, куски дерева, старые ботинки, обрывки газет, огрызки яблок… Реально – всё! Однако даже учитывая подготовленность нашей аудитории по художественной части, мы готовы поспорить, что вы не догадаетесь, что изображает картина на первой фотографии, и каким образом это изображение было получено. Даем минуту на внимательное разглядывание…

Ладно, не будем вас томить. Перед вами принты (отпечатки) 120 женских грудей и 66 женских же ягодиц, все это в 11 цветах и на холсте размером 4х3 метра. Это – творение родившегося в Берне и живущего и работающего в Цюрихе художника Джулиано Амедео Тоси, которое он назвал «Frauendrucker», что можно перевести как «Женский принтер» или «Принтер, печатающий женщин», оба варианта подходят по контексту. Если имя автора ничего вам не говорит, не расстраивайтесь – ему всего 29 лет, а искусством он серьезно занялся лишь в 20, обойдясь без формального образования и полагаясь исключительно на собственный талант и опыт, полученный от работы в области дизайна.

Художник итало-швейцарского происхождения, одинаково любящий обе свои родины, Тоси избавляет нас от необходимости пытаться проникнуть в его сложный внутренний мир, опубликовав на своем сайте «Декларацию». Из нее мы узнаем, что основной контент его творчества составляют деформированные или исчезающие изображения человеческих фигур в нереальных пространствах или на фоне природных пейзажей. «Живопись для меня – площадка для игры моего безграничного воображения, - делится он. – Человек является для меня основным источником вдохновения и центральной темой моего искусства. < > Красота тела не должна быть затемнена одеждой».

Возможно, после такого вступления вам будет более понятен замысел проекта «Женский принтер», которым г-н Тоси вносит свой вклад в давнюю традицию изображения женщин в искусстве и их объективации, то есть восприятия как товар или объект для использования, обычно в сексуальных целях. Джулиано Амедео подошел к вопросу творчески, использовав в качестве «живых кистей» тела прекрасно сложенных натурщиц.

В течение четырех часов они были погружены в работу – а точнее, в краски, в результате чего и были получены 120 разноцветных «оттисков» грудей и 66 – попочек. «Проект «Frauendrucker» для меня – совершенствование моего фигуративного искусства, когда само человеческое тело становится орудием труда художника, - комментирует автор. – Мне кажется, что женское тело – это воплощение эстетики, которую я представляю в современном контексте, написанную самой женщиной».

Как вам такая концепция, дорогие читатели?