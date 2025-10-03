Выставка «Привидения» куратора Евы Райферт с подзаголовком «Визуализация сверхъестественного» точно станет хитом нынешнего осенне-зимнего выставочного сезона. И дело не столько в ее художественной самобытности или концептуальной глубине, а в том, что призраки всегда волновали и продолжают волновать большую часть человечества, в том числе тех, кто обычно ни в какие музеи не ходит. Это было видно уже на вернисаже, где собрались целые толпы поклонников сверхъестественного. Кроме того, привидения легко и хорошо продаются: развешенные по городу плакаты с анонсами выставки явно привлекают внимание своей необычностью, а в музейном магазине представлено все разнообразие креативных и по-швейцарски недешевых «призрачных» сувениров и арт-объектов. К тому же проведение выставки приходится на сезон подготовки к празднованию Хеллоуина, что автоматически обеспечивает ей успех среди детей, подростков и молодежи.
Но если с адресатами выставки (кроме вышеназванных это, прежде всего, семейная аудитория и приехавшие на знаменитую осеннюю ярмарку туристы) все более или менее понятно, то в том, что касается собственно содержания, возникает множество вопросов. По какому принципы были отобраны те или иные работы? Почему в залах превалирует современное искусство, причем не первого ряда? Как так получилось, что на выставке со столь игровой темой нет никакого интерактива, иммерсива и прочего взаимодействия со зрителями? Хотел музей, скорее, напугать или успокоить своих посетителей? Не притянута ли вся концепция выставки «за уши»? Последний вопрос родился у автора этой статьи не потому, что она не верит в роль привидений в истории мировой живописи (наоборот, эта тема неплохо отражена в изобразительном искусстве), а потому, что все самое интересное и очевидное – «Капричос» Гойи, «Призраки» Борисова-Мусатова, «The Ghost» Джеймса Энсора – оказалось тут как будто за кадром. Но есть и настоящие звезды: Марсель Дюшан, Пауль Клее, Макс Эрнст, Рене Магритт, Мерет Оппенгейм, Зигмар Польке, Розмари Трокель, Эрвин Вурм, Рэйчел Уайтрид, Урс Фишер.
Разумеется, неразумно требовать собрать в одной – пусть и довольно пространной – экспозиции весь корпус произведений, посвященных инфернальному и потустороннему. Однако расстраивает не только отсутствие внятного замысла, но и однобокость концепции, в том числе географическая: в Базеле представлены в основном произведения англо-американские, либо немецко-швейцарские, тогда как французские (вспомним хотя бы Теодора Шассерио и его «Макбета, видящего призрак Банко»), скандинавские (тут в первую очередь возникает имя норвежца Акселя Вальдемара Йоханнессена) и восточно-европейские авторы (если произведения российских художников сейчас по понятным причинам практически вне зоны доступа, то картину «Пан Твардовский вызывает дух Барбары Радзивилл» поляка Войцеха Герсона наверняка можно было бы запросить в Национальном музее Познани), не говоря уже об азиатских, африканских и австралийских, почти полностью проигнорированы.
Это не значит, что на выставке мало интересных или запоминающихся работ. Открывается она, например, остроумными фотографиями американки Анджелы Дин, которая рисует привидения прямо на старых цветных фотографиях, и яркой неоновой табличкой ирландки Сьюзан МакУилльям с вопросом «Where are the dead?» («Где мертвые?»). Дальше, разумеется, не обошлось без британского гения-визионера Уильяма Блейка, который нередко обращался к теме потустороннего и в графике своей, и в поэзии. Из писателей на выставке представлены также Чарльз Диккенс с книгой «Рождественская песнь», Эмили Дикинсон со своими стихами и Томас Манн с письмом-описанием спиритического сеанса, который он посетил в январе 1923 года.
В принципе, организаторам выставки можно было бы просто сказать «спасибо» уже за одну возможность увидеть не самые часто выставляемые произведения – как правило, весьма ироничные и забавные работы из самых разных, в том числе частных, коллекций. Но так как в сопроводительных текстах к выставке немало глубокомысленных умозаключений и претензия на максимально полное, всеобъемлющее освещение темы, у нас и возникает некоторое недоумение, связанное с невнятностью и ограниченностью авторской концепции. Впрочем, возможно, это результат того, что для Базельского музея это лишь первое обращение к непростому сюжету, на который можно посмотреть с разных точек зрения – исторической, мистической, аналитической... Будем считать, что для начала было важно обозначить само наличие привидений среди объектов интереса изобразительного искусства. В этом смысле нынешняя выставка, безусловно, удалась, и ее в первую очередь стоит рекомендовать именно для первого знакомства с темой.
Выставка «Привидения» открыта до 8 марта 2026 года включительно. Все подробности вы найдете здесь.