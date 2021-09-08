Если попросить среднестатистического человека перечислить главных представителей импрессионизма, то, скорее всего, в первую очередь он назовет Клода Моне, Эдгара Дега и Огюста Ренуара, а имя Камиля Писсарро вспомнит далеко не каждый. Последняя выставка, посвященная этому важному художнику, состоялась в Швейцарии более шестидесяти лет назад, что объективно можно считать вопиющим безобразием. Тот факт, что сегодня Писсарро часто отходит на второй план, показался кураторам Базельского художественного музея несправедливым, и они решили воздать должное художнику, который был центральной фигурой импрессионизма и оказал решающее влияние на движение, став единственным импрессионистом, который уделял одинаковое внимание пейзажу и фигуре человека, и единственным живописцем, участвовавшим во всех групповых выставках импрессионистов в течение двенадцати лет.

Жакоб Абраам Камиль Писсарро родился в 1830 году на карибском острове Сент-Томас в обеспеченной еврейской семьей и должен был продолжить дело родителей и заняться коммерцией, однако вместо этого выбрал карьеру художника. Еще на острове он познакомился с датским художником Фрицем Мельби, который поддержал артистические амбиции Писсарро. Они вместе уехали в Венесуэлу, где жили и работали в течение короткого периода времени. Вернувшись на Сент-Томас, Писсарро вскоре почувствовал необходимость уехать подальше: в 1855 году молодой человек навсегда покинул свою карибскую родину и поселился в Париже, чтобы полностью посвятить себя живописи.

Родители Писсарро настаивали на том, чтобы он получил академическое художественное образование, но он от этого отказался, найдя примеры для подражания среди живописцев барбизонской школы, названной по имени деревни под Парижем. Почтенным залам Академии изящных искусств художники барбизонской школы предпочли пленэр - луга и леса. Вместо популярных на салонах сюжетов, заимствованных из истории и мифологии, «барбизонцы» признали саму природу достойной быть написанной на полотне – это послужило основой для развития импрессионизма. Шарль-Франсуа Добиньи и Жан-Батист Камиль Коро, два важных члена барбизонской группы, оказали большое влияние на творчество Писсарро.

Кураторы выставки Кристоф Дювивье и Йозеф Хельфенштайн проведут вас по десяти залам, раскрыв творчество Писсарро через параллели с Полем Сезанном, Клодом Моне, Полем Гогеном, Эдгаром Дега, Мэри Кассатт. Из-за своего происхождения Писсарро занимал маргинальное положение среди французских художников, но он умел дружить, и в основе этого лежало уважение к художественной уникальности каждой личности. Он с подозрением относился к иерархическим ограничениям и принципиально выступал против догматизма. Писсарро поддерживал тесные отношения с художниками разных поколений, будучи для многих другом и наставником. «(...) Возможно, мы все вышли из Писсарро. Ему повезло родиться в Вест-Индии, где он научился рисовать без учителя. Он рассказал мне все это. В 65 году он уже отказался от черного, цвета асфальта, сиенской земли и охры. Это факт. Рисуйте только тремя основными цветами и их ближайшими производными. Так он говорил мне. Он был первым импрессионистом», - вспоминал, например, Поль Сезанн. Эти интенсивные художественные обмены между Писсарро и другими живописцами можно рассматривать как катализатор основных событий в живописи во второй половине XIX века. Таким образом, выставка рассказывает историю за пределами мейнстрима истории искусства.

В целом, экспозиция продумана изящно. Разглядывать полотна, пытаясь предугадать, какое из них написано Писсарро, а какое, например, принадлежит кисти Моне, – это отдельное эстетическое удовольствие. Обязательно отведите на выставку детей школьного возраста, чтобы, как говорится, «натренировать» глаз. Для второй части выставки подготовлен необычный аудиогид: звук в наушниках усиливается по мере приближения к картине. Полотна как бы начинают говорить с вами: щебетание птиц, звон церковных колоколов, шум прибоя, информация о создании картин, отрывки из писем – это не скучный аудиогид в обычном понимании, а целый аудиоспектакль.

В 1880-х годах Писсарро посвятил себя второй живописной революции – неоимпрессионизму. Как и многие неоимпрессионисты, он интересовался разными политическими течениями и, в частности, был убежденным анархистом. Он считал, что неравное распределение ресурсов (особенно в крупных городах, таких как Париж и Лондон) приведет к социальному перевороту, и верил в мирную, ненасильственную революцию. На выставке представлен мини-фильм с выдержками из «Хлеба и воли» Петра Кропоткина. Фраза «Анархизм неизбежно ведет к коммунизму, а коммунизм — к анархизму» на фоне работ (нео)импрессионистов выглядит особенно эффектно. Не стоит удивляться, что увлеченности Писсарро анархизмом швейцарский музей уделил особое внимание. Напомним, что отец этого движения, Михаил Бакунин, жил в Швейцарии и был похоронен в Берне. Стараниями русского мыслителя швейцарский городок Сент-Имье стал чуть ли не столицей мирового анархизма.

Сам Писсарро не рассматривал свои картины как политические манифесты. Тем не менее, его революционная техника живописи, стремление к автономии и свободе в любых обстоятельствах, готовность идти новыми путями вопреки всему связывают его искусство с центральной идеей анархизма, понимаемого как либерализация личности и ее устремлений. Писсарро был единственным импрессионистом, изображавшим обычную жизнь деревенских жителей. На его поздних картинах изображены не просто пейзажи, а возделанные человеком земли, и в центре композиции оказывается крестьянин. Эти полотна погружают в сельскую идиллию, далекую от образа жизни парижской богатой буржуазии. В отличие от Моне или Ренуара, Писсарро не стремился к эстетизации. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что он не был коммерчески успешен и имел финансовые проблемы даже в старости.

Любопытно, что за свою жизнь Писсарро написал только четыре автопортрета. На одном из них, который открывает выставку, изображен молодой Камиль с открытым, любопытным и проницательным взглядом. Другой автопортрет, написанный незадолго до кончины художника, выставлен в последнем зале: Писсарро предстает уже пожилым мужчиной с длинной седой бородой, но его взгляд остается таким же цепким и внимательным, как и в молодости.

Писсарро имеет особое значение для Базельского художественного музея, в коллекции которого находятся восемь его картин маслом и множество работ на бумаге. «Уголок Эрмитажа, Понтуаз» 1878 года, например, стал первым импрессионистским полотном, попавшим в публичную коллекцию Базеля. Картина была приобретена в 1912 году по инициативе нескольких художников и любителей искусства, причем эта идея тогда была встречена с некоторым скептицизмом. Время, впрочем, все расставило на свои места: импрессионизм оказался не мимолетной модной тенденцией, а одним из важнейших художественных течений, предопределивших дальнейшее развитие искусства.

От редакции: Выставка продлится до 23 января 2022 года. Подробную информацию можно найти на сайте kunstmuseumbasel.ch.