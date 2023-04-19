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четверг, 20 апреля 2023 года   

Война и кино|Guerre et cinéma

Автор: Заррина Салимова, Нион, 19. 04. 2023.

Кадр из фильма «Когда весна пришла в Бучу». Фото: Visionsdureel.ch

С 21 по 30 апреля в Нионе пройдет фестиваль документального кино Visions du réel, в программе которого особое место занимают фильмы, посвященные войне в Украине.

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Du 21 au 30 avril, le festival de cinéma documentaire Visions du réel se tiendra à Nyon. Les films sur la guerre en Ukraine occupent une place importante dans son programme. 

54-й выпуск Visions du Réel откроется в эту пятницу мировой премьерой фильма «Ночные смотрители» режиссера Жюльетт де Марсильяк. Показ пройдет в присутствии федеральной советницы Элизабет Бом-Шнайдер, кантональной советницы Нурии Горрите и синдика Ниона Даниэля Росселла. В общей сложности в рамках фестиваля будут показаны 163 ленты, включая 82 мировые, 11 международных, 2 европейские и 26 швейцарских премьер. Изучив фестивальную программу, мы по традиции отобрали картины, которые могут заинтересовать наших читателей.

Война в Украине стала главной темой сразу нескольких документальных лент. Так, в рамках специального показа, который состоится 27 апреля, зрители увидят четыре короткометражных фильма украинских кинематографистов. Название 17-минутной картины «Я не хотела снимать фильм о войне» Нади Парфан говорит само за себя. В начале 2022 года режиссер была в Дахабе, где работала над сценарием новой картины... За первыми взрывами уроженка Киева беспомощно наблюдала в новостях и социальных сетях. «В отличие от моей семьи, друзей и коллег, я находилась в теплом, безопасном месте, невероятно далеко от дома. Я разрывалась между тем, что было внутри меня, и тем, что я видела снаружи. Я не могла придумать лучшего решения, чем уехать и снять свое возвращение в Украину», - признается режиссер. «Вы знаете, что это будет о войне» Ольги Цыбульской – это коллективный кинопортрет молодежи, внезапно оказавшейся погруженной в рутину войны и испытывающей чувства вины, гнева и надежды. Как и многие другие, Ольга уехала из своего дома в Киеве утром 24 февраля, успев запрыгнуть в машину своих друзей, но через несколько месяцев после отъезда она покинула свое временное убежище в Норвегии, чтобы встретиться с членами семьи и близкими друзьями, поговорить с ними и понять, как они справляются с новой реальностью. Хрупкости повседневной жизни посвящены также «Огни Киева» Сергея Тихонюка и «Я спотыкаюсь каждый раз, когда слышу о Киеве» Дарины Мамайсур.

26 и 27 апреля можно будет увидеть картину «Когда весна пришла в Бучу» Милы Тешаевой и Маркуса Ленца. Они приехали в Бучу из Берлина в марте 2022 года, когда российская армия, после 35 дней осады и жестоких боев, отступила из этого маленького украинского городка. Режиссеры задокументировали первые признаки возвращения жизни в город, засняв Юрия, который борется за то, чтобы люди имели доступ к питьевой воде, Людмилу, ищущую тело своего мужа, и Оленьку, оказавшуюся единственной ученицей в своем школьном классе...

Как документалисту рассказать о войне, ее жестокости и варварстве в то время, когда средства массовой информации сообщают о событиях ежеминутно в режиме реального времени? Петр Павлус и Томаш Вольский выбрали так называемый антидраматический подход. Через череду кадров они создали образ сопротивления российской агрессии, рассказав о людских трагедиях, храбрости и бессмысленности войны. Их фильм «В Украине» будет показан 25 и 27 апреля.

Фильм «Три женщины» Максима Мельника был снят в затерянном уголке украинских Карпат – селе Стужицы, куда режиссер приехал в 2019-м, в год победы на выборах Владимира Зеленского. Наблюдая за чтением гороскопов, выдачей пенсий на почте, странствиями биолога Нейлы, сельскохозяйственными работами и освящением машин в церкви, съемочная группа в итоге становится частью маленькой общины. Картина о тихой довоенной жизни будет показана 22 апреля.

В программу фестиваля включен и «Рай» российского режиссера Александра Абатурова. Как отмечают критики, фильм посвящен стойкости человека перед лицом природы. В 2015 году в российском законодательстве был введен термин «зона контроля» для удаленных или малонаселенных территорий: в этих районах власти не обязаны вмешиваться в случае возникновения лесных пожаров, если затраты на их тушение превышают предполагаемый ущерб. В Якутии более 80% территории отнесено к «зонам контроля», а на их границе находится поселок Шологон, несколько жителей которого вынуждены в одиночку бороться с последствиями огромного пожара. Картина будет демонстрироваться 24 и 26 апреля.

Привлек наше внимание и фильм «Руи», снятый родившимся в Могилеве режиссером Русланом Федотовым. В картине показана повседневная жизнь молодого человека, который живет один на окраине Лиссабона, занимаясь нелегальной рыбалкой и продавая крабов. Несмотря на многочисленные попытки, он не может избавиться от наркотической зависимости. Однажды в канун Рождества Руи оказывается перед выбором: снова принять дозу или разорвать порочный круг и попытаться восстановить связь со своей семьей. Фильм можно будет посмотреть 22 и 25 апреля.

Португальская режиссер Катарина Моран посвятила свой фильм «Астрахань79» своему соотечественнику Мартиму, который в возрасте 15 лет принял решение, изменившее ход его жизни. Пролистав журнал Soviet Life, советский аналог американского Life, и вдохновившись глянцевыми картинками, подросток захотел принять участие в строительстве нового общества. С благословения родителей, которые были коммунистическими активистами, 11 сентября 1979 года он покинул Лиссабон, чтобы изучать технику рыболовства в Астрахани. На берегу Каспийского моря события приняли неожиданный оборот. Случившееся оставалось тайной до тех пор, пока Мартим не решил доверить ее собственному сыну – перед камерой Катарины. Фильм, который можно сравнить с долгим исповедальным разговором, будет демонстрироваться 24 и 26 апреля.

Добавим, что, помимо собственно кинопоказов, в рамках фестиваля пройдут встречи с режиссерами и мастер-классы. Одна из дискуссий будет полезна тем, кто намерен снимать фильмы, так или иначе связанные с политикой. Герои документальных лет часто сталкиваются с репрессивными системами или оказываются погруженными в реальные конфликты. Какую же роль играют кинематографические средства в деконструкции пропаганды и информационных потоков? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если присоединитесь к беседе, которая состоится утром 26 апреля. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте visionsdureel.ch.

 

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