В наше время, когда изучением происхождения своих коллекций заняты практически все уважающие себя музеи мира, экспозициями на тему так называемого looted art (дословно «награбленного искусства») и законного/незаконного приобретения картин никого не удивишь. В одной только Швейцарии в последние годы ей были посвящены одна за другой сразу несколько громких выставок – сначала в Бернском Художественном музее, затем в Базеле, а теперь (до 2 ноября 2025 года) и в Цюрихском Кунстхаусе. Небольшую экспозицию в Музее искусств и истории Невшателя, посвященную провенансу работ из собственной коллекции, громкой не назовешь, но сделана она просто отлично: четко, вдумчиво, без пафоса, при этом со знанием дела и убедительно.

По всей видимости, решение музея экспонировать основную коллекцию через рассказ об ее провенансе – не просто дань моде и веяниям времени. Дело в том, что важная часть невшательского художественного собрания – а именно французская живопись, скульптура и графика рубежа XIX и XX веков – попала в музей в 1979 году как пожертвование от Джеймса Адольфа Ивана Амез-Дроза и его сестры Элен: брат владел успешной парфюмерно-косметической компанией, а вместе они собрали отличную коллекцию картин и других произведений искусства. Несмотря на то, что сам меценат жил в основном в Париже, с Невшателем его связывали, что называется, «семейные узы»: отсюда родом его семья и именно здесь его предки разработали уникальные роботы-автоматы, выставленные теперь как редкая диковина в одном из залов музея.

Альфред Сислей. Долина, 1895 г. © MahN Photo Aladin Borioli

Всего в Музей искусств и истории Невшателя более сорока пяти лет назад, когда о провенансе еще почти не говорили, попали 45 картин, 18 рисунков, 2 монотипии и 4 скульптуры из коллекции Амез-Дрозов. В основном это полотна французских художников, от Густава Курбе до Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Камиля Писарро, Берты Моризо, Жоржа Сера, Анри Матисса, Альбера Марке, Мориса де Вламинка, Андре Дерена, Моисея Кислинга и многих-многих других. О них самих на выставке рассказано весьма лаконично, но зато есть доступно изложенная информация про важнейшие художественные течения того времени. Кроме того, фокус, как и заявлено в названии экспозиции, сосредоточен на провенансе каждой отдельной работы.

Визуально большинство картин маркированы желто-зеленым, что означает, что их историю можно с большой вероятностью проследить со времени создания до момента приобретения Амез-Дрозом. Но есть и такие, что выставлены как будто немного отдельно, в специальном большом белом круге, и выделены красно-желтым. Это значит, что история их покупки до сих пор не прояснена окончательно и может быть сомнительной, как в случае с «Лодкой-студией» Клоде Моне, считающейся одним из главных невшательских шедевров. Такая же «темная история» у «Берега моря со скалами» Курбе, «Художника, проходящего через хаос скал в Фонтенбло» Коро и «Натюрморта с яблоками» Ренуара.

Клод Моне. Плавучая мастерская, 1876 г. © MahN Photo Aladin Borioli

Автору этих строк показалось более чем симпатичным стремление организаторов выставки не «обелять» любой ценой прошлое музея, а честно заявить о «проблемных местах» коллекции в живой, понятной и яркой форме. Благодаря этому небольшие работы и наброски известных мастеров заиграли новыми красками, а у зрителя, даже хорошо знакомого с местным собранием, возникает ощущение новизны и свежего взгляда. Кроме того, представленные работы отлично скомпонованы – не обязательно по хронологии, но по своей принадлежности к тому или иному направлению искусства. Всемирно известные художники деликатно соседствуют с менее известными; скульптуры и графика хорошо развешаны в отдельном «закутке» большого выставочного зала. В итоге «проблемная» по сути и непростая по содержанию выставка кажется не просто очередным высказыванием на «актуальную тему», а искренней попыткой поговорить о важном.

Подробнее о выставке, часах работы и билетах вы узнаете здесь. А каталог всех работ, представленных на выставке, с подобной информацией о провенансе доступен для консультации здесь.