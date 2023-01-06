photoSCHWEIZ открыла свои двери |La photoSCHWEIZ ouvre ses portes

Культурный год в Швейцарии традиционно начинается со смотра лучших национальных фоторабот: на открывшейся сегодня выставке photoSchweiz свои проекты представляют 250 швейцарских фотографов. Среди них есть как специалисты по рекламной и модной фотографии, так и пейзажные фотографы, а также настоящие фотохудожники, обладающие особым талантом в области цифровой обработки изображений. Экспозиция дарит редкую возможность увидеть фотографии напечатанными в большом формате, ведь в наше время большинство снимков сохраняются только в «цифре».