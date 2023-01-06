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пятница, 6 января 2023 года   

photoSCHWEIZ открыла свои двери|La photoSCHWEIZ ouvre ses portes

Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 01. 2023.

© Daniela Valentini. Трансформация. Женщина-кентавр отдыхает после родов (скульптура Уффе Изолотто для датского павильона на Биеннале в Венеции-2022)

Крупнейшая и наиболее значимая фотовыставка Швейцарии начала свою работу в Цюрихе.

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La plus grande et la plus importante exposition d'œuvres photographiques de Suisse a débuté à Zurich.

Культурный год в Швейцарии традиционно начинается со смотра лучших национальных фоторабот: на открывшейся сегодня выставке photoSchweiz свои проекты представляют 250 швейцарских фотографов. Среди них есть как специалисты по рекламной и модной фотографии, так и пейзажные фотографы, а также настоящие фотохудожники, обладающие особым талантом в области цифровой обработки изображений. Экспозиция дарит редкую возможность увидеть фотографии напечатанными в большом формате, ведь в наше время большинство снимков сохраняются только в «цифре».

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