Уроженец Дрездена, 9 февраля этого года отпраздновавший свой 89-й день рождения, Герхард Рихтер эмигрировал в Западную Германию в 1961 году, а уже в 1963-м в Дюссельдорфе прошла его первая выставка. C тех пор произведения этого основоположника «капиталистического реализма» пополнили собрания крупнейших музеев Европы и Америки. В 2002 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла ретроспектива «Творчество за сорок лет», в рамках которой было представлено 188 экспонатов – беспрецедентное для МОМА число работ живущего художника. В 2005 году Рихтер занял первое место в ежегодном списке журнала «Капитал» как самый дорогой и успешный мастер современной немецкой живописи. Если будете в Кёльне – городе, где проживает художник, – обязательно зайдите в знаменитый собор и обратите внимание на выполненный им «Пиксельный витраж», вызвавший в свое время неоднозначные реакции населения.

Цюрихский Художественный музей недалеко отстал от МОМА – по крайней мере, по количеству экспонатов. Более 1200 кв.м его залов занимают сейчас 130 работ Рихтера, созданных в период с 1957 по 2018 годы: 80 живописных полотен сопровождают рисунки, принты, фотоколлажи, фотографии, эскизные тетради… Большинство из них показываются в Швейцарии впервые или не показывались в течение десятилетий, достаточно назвать «Городской пейзаж РХ» («Townscape PX», 1968 г.), великолепные «Морские пейзажи» («Seascapes») из Берлина и Бильбао и заряженную энергией «Картину джунглей» («Jungle Picture», 1971 г.). Всех их объединяет жанр, занимающий центральное место в творчестве немецкого мастера – пейзаж.

Кураторы выставки Убертус Бутен и Катрин Юг напоминают, что Рихтера всегда интересовала идея репрезентации в эпоху доминирования новостной фотографии и возможность ввести фотографию в границы живописной традиции. Снимки, лежащие в основе его картин, в основном сделаны им самим, он использует их для создания не живописных пейзажей, но живописных изображений пейзажей сфотографированных. Особая фотографическая эстетика, формирующая композицию, структуру и цветовую палитру, остается четко видна – например, в картине маслом «Дом в лесу» («House in Forest », 2004 г.), с видом на административное здание в знаменитом отеле в Зильс-Марии в швейцарском Санкт-Моритце. С этого, считают специалисты, начинается критическое осмысление Рихтером утраченного потенциала живописи.

Еще один ключ к пониманию его творчества – работы немецких романтиков, прежде всего, Каспара Давида Фридриха (1774-1840). Его явно вдохновляли ранние творения Фридриха, с их разверзнутыми небесами, низкими горизонтами, закатами, облаками, туманами и радугами. При этом сам Рихтер называет многие свои пейзажи, классифицируемые как «романтические», «яйцами кукушки» и ставит под вопрос влияние своих предшественников – достаточно сравнить его работу «Лёд» («Ice», 1981 г.) с повлиявшей на нее картиной Фридриха «Море льда» («Sea of Ice», 1823 г.).

В 1960-х и особенно в 1970-х годах Рихтер создавал абстрактные изображения гор, парков и городов. Он пытался увидеть – и показать – содержание в форме, а не форму как нечто, вмещающее содержание. «У содержания нет формы, – говорил Рихтер. – Оно само – форма». В огромном, размером 250 х 680 см диптихе «Санкт-Галлен» (1989 г.) абстракция доведена до такой крайности, что даже жители города неспособны распознать никаких топографических или архитектурных его примет! Зато любой «наш» посетитесь выставки точно узнает русскую березу на «Абстрактной картине» 1987 года.

В 1970-х – 1990-х годах Герхард Рихтер увлекался пейзажами в форме вымышленных конструкций. Работая с маслом, принтами, фотоколлажами и трехмерными пространствами, он создавал монументальные работы, немыслимые в реальности, но очень ее напоминающие.

Начиная с 1965 года Рихтер стал работать в технике «overpainting», то есть писать одни картины поверх других, создавая беспредметные изображения маслом и используя для этого различные техники типа пилинга. Как это делается? На фотографию пейзажа, воспроизводящего предметный сюжет, наносится краска таким образом, чтобы получилась абстракция. Пример такого двойного уровня реальности, усиленного названием без указания географических координат, – работа «10 апреля 2015 года» (2015 г.).

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Во многих статьях о Рихтере цитируются его слова, сказанные о собственных пейзажах в 1981 году: «Эти работы показывают мою тоску, мое страстное стремление, онимечта о классическом порядке и неиспорченном миреДействительно, отмечают кураторы выставки в Цюрихе, термин «пейзаж» обычно сопровождается позитивными коннотациями. С точки зрения зрителя пейзажи Рихтера иначе каккрасивымине назовешь. Но биограф Рихтера и директор его дрезденского архива Дитмар Элгер подметил провокационный элемент в заявлении художника о томчто он хочет писать «что-то красивоесделанном еще в 1970-мИменно в тот период задавали тон другие, политически мотивированные художественные направленияпоп-арт и концептуальное искусство. Решил ли Рихтер сознательно идти против моды?

Наше благодарное восприятие пейзажей и их эстетических качеств возрастает с развитием индустриализации и туризма в 19 веке и далее, по мере их разрушения войнами и природными катастрофами. 2021 год «окрашен» пандемией коронавируса, наиболее ощутимые последствия которого, на личном уровне – физическая разлука с близкими и друзьями и резкое ограничение передвижений. Выставка в Kunsthaus Zürich – как луч света в темном царстве, она дает надежду и напоминает о радости совместного восприятия красоты.

От редакции: Эту выставку, сопровождаемую образовательными программами, можно посетить в индивидуальном порядке или в группе с гидом до 25 июля 2021 года. Всю практическую информацию вы найдете на сайте музея.