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четверг, 9 июля 2020 года   

Первый фестиваль на открытом воздухе. Бесплатный|Le premier festival en plein air est gratuit

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 9. 07. 2020. Просмотров: 68

Скрипач Фабрицио фон Аркс, худрук Фестиваля в парке Бастионов (DR)

Уже сегодня вы можете насладиться знакомыми мелодиями Эдит Пиаф и Астора Пьяццоллы в тени вековых деревьев женевского парка Бастионов.

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Venez ce soir vous baigner dans les mélodies d’Édith Piaf et Astor Piazzolla dans l’ombre des arbres centenaires du parc des Bastions, à Genève.

Наша Газета не раз писала о прекрасном женевском парке, созданном ровно за сто лет до русской революции. Туристы приходят в него, чтобы сфотографироваться на фоне Стены реформаторов, памятника отцам-основателям протестантизма, а местные жители – сыграть в гигантские шахматы при входе, прокатиться на велосипеде, просто посидеть с книжкой или выпить кофе или чего покрепче в кафе-ресторане, носящем то же имя, что и парк. Именно это кафе, а точнее, его ротонда и площадка перед ней стали местом проведения нового фестиваля. «Разумеется, мы решили проводить фестиваль на улице не потому, что акустика лучше, - прокомментировал Нашей Газете новость продюсер Пьер-Андре Кранц. – Просто таким образом нам легче и «вместить» больше слушателей, и соблюсти все санитарные нормы. При плохой погоде концерты будет проходить в помещении». Но пока погоду обещают прекрасную!

Фестиваль, задуманный как ежегодный, стал возможен благодаря щедрому – и анонимному! – меценату, а также скрипачу итало-швейцарского происхождения Фабрицио фон Арксу, взявшему на себя обязанности художественного руководителя. Признаемся, об этом исполнителе мы узнали только в прошлом году, в связи с полученным им королевским подарком: женевский специалист по недвижимости и меломан Оливье План дал ему возможность играть на Страдивариусе 1720 года, одном из 650 сохранившихся уникальных инструментов гениального мастера из Крамоны. Фабрицио шутит, что ему принадлежит лишь головка: цена скрипки – 8 млн, принадлежащую ему ранее скрипку Гваданини 1754 года он продал за 200 тысяч франков, остальное «добавил» меценат. Звук этого сокровища, а заодно и мастерство исполнителя вы сможете оценить 5 сентября, во время заключительного концерта фестиваля.

Всего концертов запланировано семь, счастливое число! Помимо инициатора проекта перед вами выступят квартет Terpsycordes, занявший первое место на Женевском международном конкурсе в 2001 году, почти представитель русской музыкальной школы пианист Франсуа-Ксавье Пуаза, кларнетист Даниэль Бахманн, виолончелист Антон Спронк, джазовое трио Марка Перрену, не нуждающийся в представлении французский виолончелист Готье Капюсон и пианист Фабрицио Шьоветта, знаменитая болгарская сопрано Соня Йончева в сопровождении Леонардо Гарсия Аларсона…

Этот музыкальный фейерверк дарится вам, как сказала бы известная Сова из мультика про Винни Пуха, «безвозмездно, то есть даром» - достаточно зарегистрироваться здесь, указав свою почту и номер телефона, или позвонив по номеру 022 310 86 66. Наслаждайтесь!

 

 

 

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