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среда, 5 мая 2021 года   

Не просто «Pretty face »|Pas juste un « Pretty face »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 5. 05. 2021.

Сопрано Претти Йенде Photo (c) Gregor Honenberg, courtesy of Sony Music Entertainment

В культурном событии, о котором мы хотим вам рассказать, нет никаких «русских связей», но зная, что среди наших читателей много меломанов, мы не можем обойти его стороной.

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L’événement culturel que nous allons vous annoncer n’a rien de russe, mais il intéresserait sûrement les mélomanes parmi nos lecteurs.

Несколько недель назад мы получили сообщение о том, что 7 мая в Большом театре Женевы выступит Претти Йенде, сопрано из Южной Африки, за карьерой которой мы внимательно следим уже седьмой год. На тот момент планировалось, что в зал будут приглашены, согласно действующим правилам, 50 человек (в числе которых мы надеялись оказаться), а для остальных концерт будет транслироваться в прямом эфире, или, пользуясь современной терминологией, в стриминге.

Однако позже поступила другая информация: ограниченные места разыгрывались в лотерее и разлетелись моментально, а Большой театр решил провести эксперимент и сделать стриминг платным – по 10 франков с меломана. Признаться, такое решение администрации нас удивило. И не потому, что Претти Йенде не стоит десяти франков или потому, что жалко потратить такую скромную сумму, тем более что благодаря ей получаешь возможность смотреть и пересматривать запись, сколько захочется. Удивило оно на фоне происходящего и, так сказать, «в сравнении». Вот уже больше года мы регулярно, иногда по несколько раз в неделю, смотрим – бесплатно! – трансляции оперных постановок из Метрополитен-опера – постановок совершенно великолепных, с корифеями оперной сцены (многих из них уже нет в живых), из театра, который был вынужден вообще отменить сезон и который, в отличие от женевского, не сидит на государственных дотациях. При этом размер суммы, собранной им в виде добровольных пожертвований, исчисляется уже миллионами, и, мы уверены, люди искренне рады поддержать такое хорошее дело.

Это один пример. Второй – работающий в Женеве же и получающий субсидии из тех же инстанций, что и опера, Оркестр Романдской Швейцарии. Мы уже не раз писали об изобретательности, проявляемой его администрацией для поддержки связи с аудиторией и поддержки ее, аудитории, тонуса – столько всего было сделано за коронавирусный период, и всё – бесплатно. Странно поэтому, что оперный театр, ничем за тот же период нас не поразивший, вдруг вводит плату, да еще за сольный концерт, с экономической точки зрения мероприятие гораздо менее затратное, согласитесь, чем полноценная театральная постановка. В общем, так и хочется сказать: «Мелко, Хоботов!» И не элегантно.

Но это так, небольшое экономическое отступление, главное же, конечно, сама Претти Йенде.

Мы впервые услышали «живьем» эту, тогда двадцатилетнюю, ученицу Миреллы Френи в 2014 году на Фестивале в Вербье – она дала дневной сольный концерт в церкви, ставший для нас одним из ярких впечатлений того богатого на них фестивального выпуска. Вот уж, правда, не поскупилась природа: и голос великолепный, и внешность (которой удивительно соответствует полученное при рождении имя), и артистизм, и море обаяния.

Начали наводить справки и выяснили, что такое сногсшибательное впечатление певица произвела не только на нас: в 2010 году она стала первой исполнительницей, получившей все семь возможных премий на Международном вокальном конкурсе имени Ганса Габора 'Бельведер' в Вене, а через год, едва отучившившись в Молодежной академии при Ла Скале, получила Первую премию на конкурсе Operalia, проходящем под чутким и бдительным руководством самого Пласидо Доминго.

Ее профессиональный оперный дебют состоялся в Латвийском национальном театре в Риге, где она выступила в роли Микаэлы в «Кармен», а мы имели счастье видеть ее на сцене Метрополитен-оперы в «Графе Ори» в 2013 году, а в 2015-м в Женеве, в партии Памины в «Волшебной флейте». И каждый раз – восторг.

Так что мы готовы потратить 10 франков, чтобы послушать в исполнении Претти Йенде арии из «Лючии ди Ламмермур» и «Летучей мыши», «Лорелею» Шумана и «Сесилию» Р. Штрауса и другие популярные вокальные произведения.

Если вы хотите последовать нашему примеру, то подключайтесь к цифровой платформе Большого театра  - после предоплаты будем наслаждаться вместе.

 

 

 

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