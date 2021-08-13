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пятница, 13 августа 2021 года   

«Наш» леопардовый август |« Notre » août couleur léopard

Автор: Нана Гобешия, Локарно, 13. 08. 2021.

(c) Nana Gobeshiya

Наша Газета уже предлагала вашему вниманию обзор программы нынешнего кинофестиваля в Локарно, а теперь читайте личные впечатления читательницы, откликнувшейся на наше приглашение делиться всем самым интересным. 

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Suite à notre présentation du programme du Festival de film de Locarno 2021, voici les impressions plus personnelles d’une de nos lectrices.

Каждый июнь в кантоне Тичино появляются черно-желтые афиши с датами очередного кинофестиваля в Локарно – одного из самых престижных в Европе, проводимого с 1946 года. Летом город изобилует всем, что только можно себе представить с изображением символа киносмотра – леопарда. В витринах магазинов стоят манекены в леопардовой одежде с леопардовыми веерами, масками, упаковками, зонтиками, аксессуарами и даже лыжами. В прокат выдают леопардовые велосипеды, а в кафе под леопардовыми зонтиками можно выпить кофе с леопардовыми пирожными. Даже желтые стулья на главной площади Пьяцце Гранде стоят вперемешку с черными так, чтобы получился леопардовый рисунок. Локарно становится Леопардией!

Веселая окраска и атмосфера города не мешают очень серьезной подготовке к кинофестивалю: в этом году руководству пришлось в дополнение обеспечить особые меры безопасности в связи с пандемией и решить массу логистических проблем, но главное – все состоялось!

На фестивале в Локарно можно побывать на премьерах и ретроспективах, а «красная дорожка» здесь отличается от, например, каннской – все здесь более расслабленно, обстановка напоминает скорее многоязыкую дружескую вечеринку, на которой режиссеры, актеры и съёмочные группы дурачатся, смеются, обнимаются и смешно позируют фотографам. И, заметьте, каждый «обычный зритель» может подойти к ним и заговорить, задать вопрос, что-то прокомментировать.

Читатели Нашей Газеты уже знают, что в этом году в основной конкурсной программе участвуют две российские ленты – «Герда» Натальи Кудряшовой и «Медея» Александра Зельдовича. Оба фильма автору этих строк удалось посмотреть.

Для презентации фильма «Герда», который выйдет в широкий прокат осенью, в Локарно прилетели режиссер Наталья Кудряшовой, исполнительница главной роли Анастасия Красовская и другие члены съемочной группы. О чем картина? Герда – это псевдоним студентки Леры, подрабатывающей в стриптиз-клубе.  Не от хорошей жизни, конечно – ей позарез нужны деньги для содержания и лечения матери, которая после ухода мужа постепенно утрачивает связь с реальностью.

Сначала фильм погружает зрителя в мрачную атмосферу безысходности, кажется, что с героиней вот-вот случится что-то ужасное.  Девушки в стриптиз-клубе агрессивны, отец Леры преследует их с матерью, мать беспомощна и нуждается в постоянной опеке. Единственный друг Леры, художник, работает на кладбище, но витает в облаках.

Однако хрупкая на вид девушка лучше многих справляется с жизненными вызовами, и зритель сопереживает ей, следя, как она неожиданно смело выходит из опасных ситуаций. Лера учится на социолога, занимается соцопросами, а потому проводит много времени, обходя квартиры и знакомясь с бытом разных людей, обычных и вполне реальных. Они живут, как могут, но не перестают мечтать и радоваться.

Оказывается, что мир, в котором живет Лера, не так уж мрачен, и даже у нее есть выбор. По ночам ей снится безмятежный лес, где она находит успокоение. Все нам нужна сказка! «Это фильм о том, как человек справляется с жизненными трудностями» - так после показа сформулировала суть своей работы сама Наталья Кудряшова, добавив, что в героине есть и ее черты.

Сюжет второго фильма, «Медея», представляет собой современную авторскую интерпретацию древнегреческого мифа о волшебнице Медее – той самой, что помогла аргонавту Ясону найти золотое руно, ради чего убила собственного брата, а когда неблагодарный возлюбленный решил жениться на другой, то погубила и соперницу, и двух своих детей.

В Локарно зрителям фильм представили режиссер Александр Зельдович, композитор Алексей Ретинский и продюсер Анна Качко. Вот как описал режиссер свой замысел в интервью «Российской газете»: «Никто пока не разобрал эти мифологические рельсы, по которым движется наше сознание. В какое окно ни загляните, вы там найдете либо Медею, либо Федру, либо Антигону, еще кого-то… В любом семейном скандале можно вдруг обнаружить, что перед тобой уже не цивилизованно взвешенное существо, что в нем бьется какая-то иррациональная стихия. Это относится не только к женщинам. Если посмотреть на способ принятия политических решений, мы видим, что в основе далеко не всегда рациональные соображения. Люди часто движимы мотивами, которых они не сознают. Что касается истеричности любое девиантное поведение мы готовы объяснить истерикой, припадком безумия. Дело же не в психиатрических диагнозах, а в смыслах, которые перед нами разворачивает наша жизнь».

Судя по насыщенности обсуждения фильма после просмотра, античная трагедия очень взволновала и сегодняшних зрителей! Интересно, что некоторые усмотрели общее между двумя российскими лентами в смысле их «феминистской направленности» и рассказе о женском бунте против мужской ординарности.

А вот на просмотр документального фильма «Расторгуев» пришло, увы, всего два человека, включая автора этих строк. Жаль, ведь судьба режиссера-документалиста из Ростова-на-Дону, трагически погибшего вместе с двумя коллегами во время съёмок своего нового фильма в Центральной Африке в 2018 году, многих могла бы заинтересовать. Оставшийся незаконченным фильм был посвящен «Группе Вагнера», неофициальному вооружённому формированию, часто называемому в СМИ российской частной военной компанией, а первой операцией группы принято считать разоружение украинских частей в Крыму в 2014 году.

Фильм же, показанный в Локарно, сняла вдова Александра, Евгения Останина, и, может быть, он бы выиграл, если бы ей удалось абстрагироваться от личных переживаний. «Расторгуев» составлен из интересных моментов работы Александра, часто проходившей в трудных, а то и экстремальных условиях. Например, во время одной из поездок тонет в реке автобус, и зритель видит, как члены съемочной группы пытаются спасти съёмочное оборудование. По собранным в фильме кадрам понятно, что Александр Расторгуев пользовался большим авторитетом и уважением среди своих коллег – перед его камерой все как будто раскрываются, говорят о своей работе искренне и с увлечением. Собранные в ленте высказывания Александра и его коллег дают представление об их отношении к искусству, о переживаниях за родину.

Сегодня на фестивале большое событие: мировая премьера фильма Глеба Панфилова «100 минут». Мы в предвкушении!

 

 

 

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