Июль на швейцарской Ривьере – это солнце, купание в освежающих водах Лемана, розовые закаты и, конечно, Джазовый фестиваль в Монтре. Основанный в 1967 году Клодом Нобсом и возглавляемый с 2013 года Матье Жатоном фестиваль уже давно стал главным музыкальным событием лета, ежегодно привлекающим около 250 000 зрителей.

Организаторы обещают, что выпуск этого года станет эклектичным и даст артистам полную творческую свободу. 1 июля у гостей фестиваля будет редкая возможность насладиться песнями в исполнении лауреата Нобелевской премии по литературе: Боб Дилан представит в Монтре свой альбом «Rough and Rowdy Ways». Музыкальные критики описывают его как смесь акустического фолка и электрического блюза, считая, что это – одна из лучших работ артиста за последние тридцать лет.

Крис Айзек порадует своим выступлением 2 июля. Его самой известной композицией, наверное, остается «Wicked Game». Этот хит перепевали все – от R.E.M. и London Grammar до Тори Эймос и Селин Дион. Подозреваем, что успех этой песни обусловлен не только бархатным и чувственным голосом певца, но и черно-белым видеоклипом, снятым на гавайском пляже с участием модели Хелены Кристенсен.

Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и четырех «Грэмми» Лайонел Ричи выйдет на сцену концертного зала имени Стравинского 3 июля. Напомним, что артист, продавший около 100 миллионов альбомов, написал такие мировые хиты, как «All Night Long», «Hello» и «Say You, Say Me». А крестный отец панк-рока и гранжа Игги Поп даст концерт 6 июля: если у кошки девять жизней, но «игуана» Игги бессмертен.

Концерт чудесной Норы Джонс состоится 10 июля. Она – одна из тех артисток, которую ценят слушатели всех возрастов и любители разных музыкальных направлений. Ее нестареющий хит «Don't Know Why» принес ей первую премию «Грэмми» в начале 2000-х годов. Двадцать лет и 50 миллионов проданных альбомов спустя Нора Джонс по-прежнему находится на переднем крае музыкальной сцены. В Монтре певица и автор песен представит свои хиты в совершенно новом свете.

Если вы думаете, что поездка на фестиваль – дело затратное, то вы ошибаетесь. Организаторы прилагают все усилия для того, чтобы сделать музыкальное событие доступным для всех зрителей. Так, в этом году вход на более 80% мероприятий, запланированных в рамках фестиваля, будет свободным! Концерты, диджейские сеты, кинопоказы, джем-сейшены, вечеринки у бассейна – бесплатная программа рассчитана на самую разную аудиторию, при этом особое внимание уделяется начинающим артистам. На одиннадцати доступных для всех площадках выступят музыканты из около двадцати различных стран.

Добавим, что афишу для 57-го выпуска Джазового фестиваля в Монтре создал французский художник Гийом Грандо, более известный под творческим псевдонимом SupaKitch. На плакате изображены ночные волны Женевского озера, в которых отражаются огоньки освещенной набережной: слова Montreux Jazz Festival словно танцуют в глубине озера. Любопытно, что Леман, увековеченный на многочисленных обложках альбомов и воспетый в хите «Smoke on the Water», редко изображался на афишах фестиваля, поэтому нынешнюю версию особенно оценят коллекционеры. Официальный плакат можно приобрести в интернет-магазине фестиваля, а оригинальная картина, созданная на деревянной основе с использованием нескольких слоев акрила и смолы, призванных воспроизвести рельефную текстуру воды, будет выставлена в Монтре с 30 июня по 15 июля.

От редакции: С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте montreuxjazzfestival.com.