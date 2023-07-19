Жан-Мишель Баскиа сегодня считается одним из важнейших художников второй половины двадцатого века. Его яркие и красочные образы широко растиражированы, его картины продаются за миллионы долларов, его альбомы занимают почетное место в художественных магазинах, а его имя слышали даже те, кто ничего не знает о современном искусстве. Сын пуэрториканки и выходца с Гаити, он родился в 1960 году в Бруклине. Начинал Баскиа, которого иногда называют вундеркиндом (он свободно говорил на трех языках, с детства много читал и рисовал), скорее, как уличный художник. Вместе со своим другом Алом Диазом он с 1977 года занимался тем, что теперь принято называть стрит-артом. Свои граффити друзья подписывали псевдонимом SAMO или SAMO shit, а когда поняли, что не хотят продолжать, сочинили прощальное SAMO IS DEAD.

В 18 лет Жан-Мишель ушел из дома и начал скитаться, порой живя на улице, перебиваясь случайными заработками. Тогда же помимо рисования Баскиа увлекся музыкой и начал играть в разных нью-йоркских клубах. Лишь после того, как в 1980 году он принял участие в коллективной выставке The Times Square Show (вместе с другой будущей знаменитостью и своим приятелем художником Китом Харингом), к Баскиа постепенно пришла слава. Уже в 1982 году он стал самым молодым художником, когда-либо выставлявшимся на выставке современного искусства Documenta в немецком Касселе, и начал тесно сотрудничать со звездой американского поп-арта Энди Уорхоллом, партнерство с которым продолжалось до самой смерти последнего в феврале 1987 года. Сам Баскиа ненамного пережил своего старшего товарища и умер в августе того же года от передозировки наркотиков, став, таким образом, членом пресловутого клуба «27», то есть клуба знаменитостей, умерших в возрасте 27 лет, в который, в частности, «входят» такие музыканты, как Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус.

С тех пор популярность художника как среди арт-дилеров и галеристов, так и среди простых зрителей неуклонно растет. Выставки его многочисленных работ (по разным сведениям, за свою короткую жизнь он создал около 3000 рисунков и еще примерно 1000 скульптур и картин) регулярно проводят ведущие музеи мира. Свежий пример – масштабная экспозиция, посвященная содружеству Баскиа и Уорхолла, которая проходит этим летом в Fondation Louis Vuitton в Париже. Но выставка в Базеле выделяется даже на этом фоне. Дело в том, что на ней представлены восемь крупноформатных полотен, которые были написаны Баскиа в 1982 году для галереи Emilio Mazzoli в итальянской Модене, но никогда прежде не выставлялись вместе, так как находятся в разных коллекциях.

Попадая в небольшой, почти квадратный зал, один из центральных в Fondation Beyeler, в первую очередь поражаешься тому, какие яркие и насыщенные цвета у Баскиа. Понятно, что рисует он прежде всего смерть: по мнению исследователей, это главная тема первого периода творчества художника. Понятно, что интонация у его картин скорее печальная, но все равно восхищаешься наполненностью и разнообразию красок, энергии и выразительности образов и, конечно, абсолютной уникальности почерка автора. В каком-то смысле неважно, пишет он черепа, скелеты, полуголую женщину или корову на поводке: Баскиа всегда остается самим собой – ни на кого не похожим экзотическим цветком, выросшим из латиноамериканских орнаментов и африканских сказок и по-своему переосмыслившим их.

Названия его работ так же ироничны, как они сами. Вот красноватая, вся в подтеках «Без названия», которая оказывается «Дьяволом», и тут же совершенно другая по колориту – желтая, с выразительной фигурой в центре, – тоже «Без названия», но вообще-то она «Ангел». Третья «Без названия» на деле «Коровьи части»: не обошлось здесь и без густых «коровьих лепешек», от которых идет вверх густой пар. «Поле рядом с другой дорогой» – это еще одна корова, на сей раз на привязи, больше похожая на козу с серым хвостом и гигантским выменем. А вот одна из самых дорогих картин в мире – «Мальчик и собака в пожарном гидранте», на которой мальчик и собака похожи как два парных сапога и из обоих сочится красноватое пламя. Наконец, знаменитая розово-голубая «Вина золотых зубов», вынесенная на все анонсы и афиши выставки – аллегоричная и очень выигрышная.

В соседнем с картинами зале внятно и доходчиво рассказывают биографию Баскиа и показывают документальные фильмы с его участием. А в магазине музея продают огромное количество каталогов, альбомов и даже детских книг про американского гения. Так что, если вдруг вы никогда не видели его картин, то сможете не только посмотреть на них воочию, но и узнать историю буквально каждой. Если же, наоборот, вы считаете, что знаете о Баскиа все, наверняка сможете пополнить свой багаж эмоциональных и интеллектуальных впечатлений. В любом случае, выставка в Fondation Beyeler – действительно уникальная и возможная сегодня, пожалуй, в одной только Швейцарии, – наверняка произведет на вас сильнейшее впечатление.