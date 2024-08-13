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вторник, 13 августа 2024 года   

Лучший театр мира в Цюрихе и Женеве |Le meilleur du théâtre mondial à Zurich et à Genève

Автор: , Цюрих-Женева, .

Theater am Neumarkt - одна из площадок Цюрихского театрального фестиваля (DR)

В августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Рассказываем о тех событиях в их программе, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.

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Deux festivals de l’importance internationale – d’abord Theater Spektakel à Zurich, puis La Bâtie à Genève – auront lieu en aout et septembre. Voici les highlights à l’attention de nos lecteurs.

Theater Spektakel в этом году решил не убегать от сложностей современного мира, а заявить о них прямо. Об этом арт-дирекция честно предупреждает публику в приветственном слове на сайте фестиваля. Там говорится и о происходящих в разных точках земного шара конфликтах, и о проблемах, связанных с миграцией, непониманием, социальным неравенством. Противодействовать всему этому руководство Theater Spektakel предлагает с помощью «открытости к другим точкам зрения и смелости взглянуть на свою собственную» – то есть готовности к знакомству с новым и незнакомым, в первую очередь в искусстве. Отсюда чрезвычайно разнообразная палитра представленных в программе имен, стран и форматов: от традиционных драматических, танцевальных и документальных спектаклей, инсталляций, мастер-классов и дискуссий до перформативной прогулки по Kunsthaus Zurich. Среди других фестивальных площадок в этом году также Rote Fabrik, Shedhalle, Theater Neumarkt, Tanzhaus Zürich и Sogar Theater.  
Но все-таки именно на сценах знаменитого Landiwiese состоятся наиболее интересные из более чем 240 событий фестиваля.

Вероятно, внимание наших читателей привлекут в первую очередь спектакли, так или иначе связанные с Россией. Первый и, наверное, самый главный из них откроет фестиваль 15 августа. Это «Mothers. A Song for Wartime» (что можно перевести как «Матери. Песня военного времени») польки Марты Горницкой, созданный на основе свидетельств беженок из Мариуполя и других украинских городов. Спектакль, сделанный в форме хора, предоставляет слово тем, кого обычно называют «молчаливыми жертвами всех войн» – женщинам разных поколений. Особенность постановки заключается в том, что хотя бежавшие в Польшу украинки и белоруски рассказывают о своем личном опыте переживания насилия, страдания и горя, зрители «считывают» их индивидуальные истории как универсальные. Это происходит прежде всего благодаря удачно найденной форме спектакля, в котором тексты и рассказы очевидцев чередуются с народными песнями и детскими стишками.


 
Теме войны в Украине посвящены и другие, более камерные постановки. «Пять часов утра» Любны Абу Хейр, которая сама переехала в Швейцарию из Сирии, повествует о том, что беженцы из разных стран не всегда равны. Вместе с Юлианной Хоменко, художницей-беженкой из Украины, они пьют кофе, поют и обсуждают, почему к украинцам в Швейцарии часто относятся лучше, чем к арабам. Еще один перформанс – «human?..» с участием Маруси Ионовой и Нади Голубцовой из киевского дуэта «Мария и Магдалена» – основан на дневниковых записях, которые девушки вели, находясь в бомбоубежище. Фрагменты из них звучат под музыку Христины Кирик вместе с отрывками из Библии, создавая что-то вроде театральной литургии.


 
Еще один напрямую связанный с темой войны и перемещения перформанс будет показан 20, 21 и 23 августа на площадке ZENTRAL. Российская танцовщица и хореограф Александра Столярова – лауреат театральной премии «Золотая маска» и выпускница факультета современной хореографии Екатеринбургского Гуманитарного университета. В настоящее время она учится в магистратуре Цюрихского ZHdK и представит на фестивале свое 20-минутное танцевальное соло «Динь-дон / Это, должно быть, то самое место», где при помощи пластики рассказывает о трудностях поиска дома.


 
Программа женевского фестиваля La Bâtie, проходящего на берегу Lac Leman уже в 48-й раз, хоть и не столь остро-социальная, как в Цюрихе, но тоже обращена к важнейшим проблемам современности. При этом многие работы, представленные на фестивале 2024 года, основаны на героических мифах и исторических легендах и в той или иной степени посвящены различным формам борьбы. Руководители нынешнего смотра (куда более скромного по размаху, чем прошлогодний, в том числе из-за сокращения программ поддержки проектов в районе Большой Женевы и Женевского озера) подчеркивают: «Сегодня больше не время для страха, осуждения или конфронтации – художники приглашают нас перестроить настоящее и вместе смотреть в будущее». Но для начала, добавим от себя, все-таки увидеть настоящее таким, какое оно есть, и поэтому в программе La Bâtie-2024 немало «актуальных» спектаклей, включая тех же «Матерей» Горницкой.

Из того, что можно будет посмотреть только в Женеве, безусловно, стоит выделить скандальную «Ophelia's Got Talent» Флорентины Хольцингер, «Juana ficción» швейцарской испанки Ла Рибо, «Parallax» венгра Корнеля Мундруцо, «L’Addition» британца Тима Этчеллса и концерт Макса Рихтера – одного из самых знаменитых композиторов современности, который с концерта в Grand Théâtre de Genève начнет свое нынешнее мировое турне.
 
Подробнее о программе Theater Spektakel.
 
Подробнее о программе La Bâtie.

театральная жизнь Швейцарии
фестивали Швейцарии
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