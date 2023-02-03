Другой Жоан Миро |Un autre Joan Miró

Творчество Жоана Миро (1893-1983) у многих ассоциируется с созданными в 1920-х и 1930-х годах красочными полотнами с изображенными на них сюрреалистичными формами. Но если вы думаете, что его наследие исчерпывается замысловатыми «загогулями», то вы глубоко ошибаетесь. Взглянуть на Жоана Миро под новым углом предлагает Центр Пауля Клее, где можно увидеть редкие работы каталонского художника, многие из которых были привезены в Берн из Фонда Жоана Миро в Барселоне и Фонда Пилар и Жоана Миро на Майорке и впервые демонстрируются в Швейцарии.