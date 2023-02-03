Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 02. 2023.
Центр Пауля Клее в Берне представляет выставку малоизвестных поздних работ знаменитого каталонского художника.|
Le Zentum Paul Klee présente une exposition d’œuvre tardive et peu connue du célèbre artiste catalan.
Творчество Жоана Миро (1893-1983) у многих ассоциируется с созданными в 1920-х и 1930-х годах красочными полотнами с изображенными на них сюрреалистичными формами. Но если вы думаете, что его наследие исчерпывается замысловатыми «загогулями», то вы глубоко ошибаетесь. Взглянуть на Жоана Миро под новым углом предлагает Центр Пауля Клее, где можно увидеть редкие работы каталонского художника, многие из которых были привезены в Берн из Фонда Жоана Миро в Барселоне и Фонда Пилар и Жоана Миро на Майорке и впервые демонстрируются в Швейцарии.
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