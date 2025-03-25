Для тех, кто из джаза | Pour les amateurs du jazz

Автор: Ника Пархомовская,
Базель
, 25.03.2025.

Хорошие джазовые фестивали в Швейцарии не редкость, но все-таки базельский «Offbeat» событие совершенно особенное. Рассказываем о программе юбилейного, тридцать пятого по счету форума джаза в городе на Рейне.

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Quelques mots sur le programme du 35e festival « Offbeat », en préparation à Bâle.

Начать, наверное, надо с того, что джаз в Базеле знают и любят, не случайно в городе уже много лет работает один из самых известных в Швейцарии клубов «The bird’s eye», название которого можно перевести как «Взгляд с высоты птичьего полета». Тут время от времени выступают известные джазовые музыканты из всех уголков Европы и Америки, но куда чаще можно услышать местных исполнителей, причем как признанных звезд, так и начинающих. Однако на время проведения «Offbeat», то есть каждой весной, «The bird’s eye» и другие культурные площадки города становятся местами сосредоточения первоклассного мирового джаза.

Впрочем, не только весной. Благодаря «Offbeat» джаз стал пользоваться такой популярностью в городе на Рейне, что теперь связанные с фестивалем события проходят не только в апреле и мае, как прежде, а начинаются еще до наступления весны. Так, в нынешнем сезоне «джазовые серии Offbeat» стартовали в феврале с концертов популярного американского джазового музыканта Бреда Мелдау, которого газета «Нью-Йорк таймс» называет «самым влиятельным джазовым пианистом последних 20 лет». В Базеле Мелдау выступал не в концертном зале или джазовом клубе, а в церкви Святого Мартина: сначала он представил свой новый диск «Après Fauré», а затем сыграл концерт, который организаторы назвали «Brad Mehldau solo jazzy».

В «Серии 2025» участвуют и другие звезды. Так, 8 апреля блюзовый музыкант Эрик Бибб даст сольный концерт в той же церкви Святого Мартина. 23 июня легендарный американский гитарист-виртуоз Эл ди Меола вместе с «Acoustic trio» отметит свое грядущее семидесятилетие в Stadtcasino. На следующий день кларнетистка Анат Коэн с музыкантами из Бразилии представит свой новый проект «Quartetinho» в ресторане базельского Kunsthalle. Осенью концерты серии продолжатся: 17 сентября «Joe Alterman Trio» выступит в «The bird’s eye»; 25 октября знаменитый израильский мандолинист Ави Авиталь соединит классику и джаз в Stadtcasino; 10 ноября южнокорейская певица Юн Сун На выйдет на сцену Volkshaus. Наконец, 17 ноября точку в сезоне поставит презентация нового альбома Эммета Коэна.

Но все-таки самое главное как для любителей джаза, так и для организаторов «Offbeat» – это основная программа фестиваля. В 2025 году она особенно разнообразна, с многочисленными событиями в клубах, ресторанах, музеях, концертных залах и храмах. К тому же география юбилейного форума не ограничивается одним лишь Базелем, концерты разных форматов и музыкальных направлений пройдут также в Листале и Риене. Кроме того, в этом году в программе фестиваля на удивление много знаковых для современной музыки имен. Выделим среди них самые-самые, на концертах которых обязательно рекомендуем побывать не только меломанам со стажем, но и неофитам.

Прежде всего, это, конечно, легендарные Паоло Фрезу, Ришар Гальяно и Ян Лидгрен – 29 апреля в Stadtcasino сардинский трубач, французский аккордеонист и шведский пианист отметят двадцатилетие своего трио и выход нового компакт-диска «Mare Nostrum». Далее назовем выступление трубача Тилля Бреннера и контрабасиста Дитера Ильга в сопровождении Цюрихского камерного оркестра (30 апреля, также в Stadtcasino). А завершится фестиваль 25 мая в церкви св. Мартина выступлением всемирно известного квинтета Астора Пьяццолы («Quinteto Astor Piazzolla»), неоднократного лауреата «Латинской Грэмми». Интересно, что много лет назад, в 1988 году, именно Offbeat был организатором последнего концерта гениального аргентинского композитора и бандонеониста в Швейцарии.

Отдельное место в программе этого года занимают исполнительницы-женщины, которые и раньше были широко представлены в джазовом репертуаре, а теперь и вовсе выходят на первые роли. Продолжая традицию приобщения слушателей к португальскому фаду, начатую пару сезонов назад, «Offbeat» впервые привозит в Базель Карминьо – одну из самых известных в мире португальских певиц, которую называют не иначе как «величайшим голосом страны» (28 апреля, Stadtcasino). Другой супер-звездой нынешнего фестиваля, безусловно, является Хироми – японская пианистка, композитор и лауреат премии «Грэмми», которая 19 мая представит в базельском Volkshaus свой 12-й по счету студийный альбом «Sonicwonderland», полный совершенно невероятных джазовых импровизаций. Концерт ни на кого не похожей, невероятно талантливой и «заводной» Хироми в Цюрихе в мае 2024 года произвел огромное впечатление на всех присутствующих, включая автора этих строк. Наверняка в Базеле будет не хуже!

Впрочем, уровень «Offbeat» обычно таков, что можно смело идти практически на любое из мероприятий программы, в зависимости от вашего расписания и пристрастий. Главное – любить джаз или хотя бы интересоваться им и быть готовым к чему-то новому и нестандартному. Подробнее о концертах и билетах на сайте фестиваля. 

 

 

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