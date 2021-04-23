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пятница, 23 апреля 2021 года   

Цюрихский Кунстхаус расширяется |Le Kunsthaus Zürich s’éteigne

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 23. 04. 2021.

Новое здание музея (c) Kunsthaus

Новым крылом одного из крупнейших музеев страны можно полюбоваться с сегодняшнего дня.

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L’extension d’un des plus grands musées du pays peut être admiréе dès aujourd’hui.

Если порыться в архивах Нашей Газеты, то столько интересного можно найти! О проекте расширения цюрихского Кунстхауса британским архитектором Дэвидом Чипперфильдом мы писали еще в 2010 году, когда рассказывали о выставке, посвященной Карлу Мозеру, отцу современной швейцарской архитектуры и автору исторического здания музея. По первоначальному плану строительные работы по реконструкции должны были завершиться к 2015 году, но… «начальство задержалось». Зато главная цель - придать Кунстхаусу современный облик, сохранив пространственно-архитектурную связь между зданием и произведениями искусства, которую нашел и подчеркнул в своем первоначальном проекте Мозер на наш взгляд, достигнута.

Два слова о Чепперфильде для тех, кто не знает. Он родился в 1953 году в Лондоне, в 1977-м окончил школу Архитектурной ассоциации. Работал в мастерских Ричарда Роджерса и Нормана Фостера, а в 1985-м основал собственное бюро – David Chipperfield Architects.

Командор Ордена Британской империи (2004), возведен в рыцарское достоинство в 2010-м. Также отмечен орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), Золотой медалью RIBA (2011) и Praemium Imperiale (2013). Сэр Чипперфильд работает во всем мире, включая Россию: в 2010 году его проект победил на закрытом международном конкурсе проектов реконструкции Пермского театра оперы и балета, где был признан наиболее тактичным по отношению к существующему театральному зданию (памятнику архитектуры) и к городскому окружению, а также – самым экономичным и предсказуемым с точки зрения реализации.

Проехаться по «местам боевой славы» Чипперфильда сейчас, из-за санитарных ограничений, затруднительно, зато до Цюриха из любой точки Швейцарии рукой подать. А там, с 23 апреля по 24 мая, можно насладиться не испорченным строительными заграждениями видом нового здания, простого и строгого, выполненного большей частью из бетона, но с использованием таких изысканных отделочных материалов, как светлый дуб, сверкающая медь и бархат изумрудного цвета.

Разумеется, не обошлось без сюрприза. Пока Оперный театр Цюриха остается закрытым, неоднократно сотрудничавший с ним американский хореограф Уильям Форсайт заочно встретится с публикой в музее: по замыслу кураторов, восприятие нового здания будет усилено созданной им временной звуковой инсталляцией. Расположенные в нескольких залах церковные колокола и музыкальные треугольники разных размеров, высоты звука и тембра будут исполнять контрапунктное сочинение. Таким образом, Форсайт рассматривает здание Чипперфильда как огромное звучащее тело и приглашает посетителей принять участие в этой композиции во время своего визита и стать участниками необычной хореографии.

Те нетерпеливые любители искусства, кто отправятся на предпремьеру, смогут взглянуть и на зеленеющий сад, созданный пейзажистами Wirtz International. Задуманный как место встреч и проведения различных мероприятий, он располагает партером, где примостился бар. Из окон холла и залов музея посетителей также будут радовать прекрасные виды на окрестности.

Что же касается самих произведений искусства а все же именно ради них мы ходим в музей! то посетители вновь встретятся со знаменитым мобилем Александра Колдера «Пять белых, один красный» (1972 г.), до которого можно будет почти дотянуться рукой. Бар в проекте Чипперфильда отныне будет украшать настенное панно «Лепестки и сад нимфей в Анколии», созданное Максом Эрнстом в 1934 году для бара театре Корсо в Бельвю. «Округлые формы» (1930) Робера Делоне увлекут посетителей на второй этажНовое в собрании творение американского художника-концептуалиста Лоуренса Вайнера «Over and Above», специально адаптированное для Кунстхауса и установленное у входа в переход, соединяющий историческое и новое здания. Большие медные двери здания Чипперфильда на Heimplatz 5 впервые распахнуться во время длинных выходных на Троицу, в течение которых вход в музей будет бесплатным.

Что касается существующего здания музей, то в половине его залов уже произошли «перестановки», а в остальных работа еще ведется. Моне переезжает, Мунк присоединится к Базелицу, а египетская художница Анна Богинян, одну из работ которой мы видели два года назад в Монте-Карло, поделит с французом Кадером Аттиа зал под куполом, где раньше располагался Бёклин. И это лишь часть изменений, которые, безусловно, лучше увидеть своими глазами, предварительно ознакомившись с практической информацией на сайте музея www.kunsthaus.

 

 

 

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