Обычно в Люцерн едешь все-таки не на живопись, а музыку – местный концертный зал KKL по праву считается одним из лучших в мире, а его насыщенная программа по-прежнему выше всяких похвал. Но расположенный в том же здании Центра культуры и конгрессов Kunstmuseum заслуживает самого пристального внимания. Его постоянная коллекция далеко не всегда представлена в открытом доступе, но время от времени здесь проходят крайне интересные выставки. Так, до 15 июня в KKL проходит небольшая, но очень красивая «Альтернативная история» польско-цыганской художницы Малгожаты Мирги-Тас, а до 8 февраля 2026 года – масштабная экспозиция «Красиво?! Эстетическое осмысление коллекции».

Организованные в соседних залах, две эти выставки не только позволяют зрителям задуматься о категории красоты в современном мире и об их собственном отношении к ней, но и отлично дополняют друг друга, вступая в своеобразный, возможно, даже не специально задуманный кураторами диалог. При этом выставки очень разные – и по материалу, и по манере экспонирования, и по самому подходу к тому, что является искусством сегодня. Отличаются они и по интонации: очень личной и откровенной у Мирги-Тас, работающей не просто с «альтернативной историей», но с историей своей семьи, и немного отстраненной, как будто чуть-чуть «над схваткой» у куратора Художественного музея Александры Блаттлер, которая изо всех сил старается быть объективной. Но обо всем по порядку.

Малгожата Мирги-Тас. Ее истории, 2022 г. Frith Street Gallery, Londres, Foksal Gallery Foundation, Varsovie et Karma International, Zurich

Художница, педагог и активистка Малгожата Мирга-Тас, представлявшая Польшу на Венецианской биеннале 2022 года (и ставшая первой рома, которая выставлялась в национальном павильоне в Венеции), много лет занимается изучением истории рома в Восточной Европе и тесно сотрудничает с цыганскими женщинами. Тема дискриминации и ущемления в правах по национальному признаку для нее всегда соседствует с разговором о патриархате и феминизме, а их творческое осмысление – суть ее художественной практики. Важно, что Мирга-Тас занимается ручным трудом и сама – разумеется, с помощью многочисленных помощниц, - шьет свои необыкновенные картины. А еще она как будто не делает разницы между искусством и жизнью: в свои полотна Малгожата охотно вплетает кусочки одежды, украшения и даже четки, принадлежащие ее героиням и членам семьи.

Небольшая, но необычайно насыщенная выставка Мирги-Тас в Люцерне состоит из несколько разделов. Во-первых, это совершенно прекрасные портреты женщин рома в полный рост, сшитые в том числе при их участии. Во-вторых, двухсторонние, расшитые бытовыми сценками ширмы, которые одновременно защищают от ветра и скрывают женщин от посторонних глаз, когда они, например, хотят переодеться. В-третьих, это проэцируемый на большом экране необыкновенно трогательный тканевый мультфильм о легендарной польской рома, спасавшей цыганских и еврейских детей во время Второй мировой войны. И, наконец, смысловое ядро и самая знаменитая работа художницы: одиннадцать тканевых полотен, рассказывающих о смене времен года, скитаниях рома по Восточной Европе и их повседневности, наполненной тяжелым трудом и редкими праздниками.

Малгожата Мирги-Тас. Занова очаровывая мир, 2022 г. Photo : Marc Latzel

Выставка «Красиво?!», посвященная анализу собрания Люцернского музея с эстетической точки зрения, конечно, больше и солиднее. Куратор так же делит ее на разделы по тематическому принципу. Сначала речь идет о том, красива ли простота (в первом зале представлены в основном абстрактные композиции разных художников); потом о красоте лиц (тут, разумеется, возникает жанр портрета, в том числе обнаженного); затем о математике (это о точном расчете и геометрии в новом и новейшем искусстве); идиллии и нарушении этой идиллии, то есть о страшном, загадочном и мистическом (за все инфернальное «отвечают» пейзажи); и, наконец, о радости, которая в искусстве часто ассоциируется с яркими цветами. Таким образом, представление о красоте проходит полный круг и завершается еще более абстрактными композициями, чем в начале.

Рауль Дюфи. В Булонском лесу, ок. 1928 г., Kunstmuseum Luzern

При этом, несмотря на безусловно интересную тему и необычный взгляд на коллекцию, выставке как будто чего-то не хватает. С одной стороны, тут есть и знаковые для Люцернского музея полотна, и вдумчивая работа с контекстом, и все наиболее заметные швейцарские имена (от Иоганна Генриха Фюссли до Фердинанда Ходлера, от Альбера Анкера до Куно Амье, от Арнольда Беклина до Ханса Эмменеггера, от Феликса Валлоттона до Аугусто Джакометти), и отличная развеска, частично весьма игровая, когда художников можно опознать лишь по автографам или этикеткам где-то сбоку. Но, с другой, куратору как будто не достает иронии и легкости, и «Красиво(е)?!» оказывается слишком серьезным и тяжеловесным. Да и реальных попыток вступить в диалог со зрителями, анонсированных на сайте и в пояснениях, на самом деле маловато.

Албрехт Шнайдер. Без названия, 2013 г. Kunstmuseum Luzern, Propriété de la Confédération suisse, Office fédéral de la culture, Berne

При всех этих но, выставка на такую важную тему, как «красота сегодня», заслуживает того, чтобы увидеть ее своими глазами. Тем более это имеет смысл сделать, пока рядом с «красотой по-люцернски» располагается красота «по-восточноевропейски» и можно сравнить два порой радикально разных подхода к прекрасному.

Более подробную информацию о билетах и времени работы выставок вы найдете на сайте музея.