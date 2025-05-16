Обычно в Люцерн едешь все-таки не на живопись, а музыку – местный концертный зал KKL по праву считается одним из лучших в мире, а его насыщенная программа по-прежнему выше всяких похвал. Но расположенный в том же здании Центра культуры и конгрессов Kunstmuseum заслуживает самого пристального внимания. Его постоянная коллекция далеко не всегда представлена в открытом доступе, но время от времени здесь проходят крайне интересные выставки. Так, до 15 июня в KKL проходит небольшая, но очень красивая «Альтернативная история» польско-цыганской художницы Малгожаты Мирги-Тас, а до 8 февраля 2026 года – масштабная экспозиция «Красиво?! Эстетическое осмысление коллекции».
Организованные в соседних залах, две эти выставки не только позволяют зрителям задуматься о категории красоты в современном мире и об их собственном отношении к ней, но и отлично дополняют друг друга, вступая в своеобразный, возможно, даже не специально задуманный кураторами диалог. При этом выставки очень разные – и по материалу, и по манере экспонирования, и по самому подходу к тому, что является искусством сегодня. Отличаются они и по интонации: очень личной и откровенной у Мирги-Тас, работающей не просто с «альтернативной историей», но с историей своей семьи, и немного отстраненной, как будто чуть-чуть «над схваткой» у куратора Художественного музея Александры Блаттлер, которая изо всех сил старается быть объективной. Но обо всем по порядку.
Художница, педагог и активистка Малгожата Мирга-Тас, представлявшая Польшу на Венецианской биеннале 2022 года (и ставшая первой рома, которая выставлялась в национальном павильоне в Венеции), много лет занимается изучением истории рома в Восточной Европе и тесно сотрудничает с цыганскими женщинами. Тема дискриминации и ущемления в правах по национальному признаку для нее всегда соседствует с разговором о патриархате и феминизме, а их творческое осмысление – суть ее художественной практики. Важно, что Мирга-Тас занимается ручным трудом и сама – разумеется, с помощью многочисленных помощниц, - шьет свои необыкновенные картины. А еще она как будто не делает разницы между искусством и жизнью: в свои полотна Малгожата охотно вплетает кусочки одежды, украшения и даже четки, принадлежащие ее героиням и членам семьи.
Небольшая, но необычайно насыщенная выставка Мирги-Тас в Люцерне состоит из несколько разделов. Во-первых, это совершенно прекрасные портреты женщин рома в полный рост, сшитые в том числе при их участии. Во-вторых, двухсторонние, расшитые бытовыми сценками ширмы, которые одновременно защищают от ветра и скрывают женщин от посторонних глаз, когда они, например, хотят переодеться. В-третьих, это проэцируемый на большом экране необыкновенно трогательный тканевый мультфильм о легендарной польской рома, спасавшей цыганских и еврейских детей во время Второй мировой войны. И, наконец, смысловое ядро и самая знаменитая работа художницы: одиннадцать тканевых полотен, рассказывающих о смене времен года, скитаниях рома по Восточной Европе и их повседневности, наполненной тяжелым трудом и редкими праздниками.
Выставка «Красиво?!», посвященная анализу собрания Люцернского музея с эстетической точки зрения, конечно, больше и солиднее. Куратор так же делит ее на разделы по тематическому принципу. Сначала речь идет о том, красива ли простота (в первом зале представлены в основном абстрактные композиции разных художников); потом о красоте лиц (тут, разумеется, возникает жанр портрета, в том числе обнаженного); затем о математике (это о точном расчете и геометрии в новом и новейшем искусстве); идиллии и нарушении этой идиллии, то есть о страшном, загадочном и мистическом (за все инфернальное «отвечают» пейзажи); и, наконец, о радости, которая в искусстве часто ассоциируется с яркими цветами. Таким образом, представление о красоте проходит полный круг и завершается еще более абстрактными композициями, чем в начале.
При этом, несмотря на безусловно интересную тему и необычный взгляд на коллекцию, выставке как будто чего-то не хватает. С одной стороны, тут есть и знаковые для Люцернского музея полотна, и вдумчивая работа с контекстом, и все наиболее заметные швейцарские имена (от Иоганна Генриха Фюссли до Фердинанда Ходлера, от Альбера Анкера до Куно Амье, от Арнольда Беклина до Ханса Эмменеггера, от Феликса Валлоттона до Аугусто Джакометти), и отличная развеска, частично весьма игровая, когда художников можно опознать лишь по автографам или этикеткам где-то сбоку. Но, с другой, куратору как будто не достает иронии и легкости, и «Красиво(е)?!» оказывается слишком серьезным и тяжеловесным. Да и реальных попыток вступить в диалог со зрителями, анонсированных на сайте и в пояснениях, на самом деле маловато.
При всех этих но, выставка на такую важную тему, как «красота сегодня», заслуживает того, чтобы увидеть ее своими глазами. Тем более это имеет смысл сделать, пока рядом с «красотой по-люцернски» располагается красота «по-восточноевропейски» и можно сравнить два порой радикально разных подхода к прекрасному.
Более подробную информацию о билетах и времени работы выставок вы найдете на сайте музея.