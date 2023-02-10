Мы не сомневаемся, что никому их наших читателей не надо объяснять, кто такой Давид Ойстрах, один из величайших скрипачей 20 века, прославивший русскую скрипичную школу на весь мир. Напомним лишь несколько моментов его биографии. Давид Федорович родился в 1908 году в Одессе, его отец был купцом, а мама работала хористкой в Одесском оперном театре. Маленькому Додику невероятно повезло: с пяти лет он обучался игре на скрипке и альте, сначала частным образом, а с 1923 года – в Одесском музыкально-драматическом институте (ныне Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой) у самого Петра Соломоновича Столярского, гениального педагога, создавшего в Одессе первую школу для одаренных детей. С 1926 по 1928 год Ойстрах – солист Одесского Посредрабиса, так назывались посреднические бюро по найму и распределению (трудоустройству) актёров и других театральных работников, существовавшие в СССР в 1920-30-х гг. В 1927 году он исполнил в Киеве Концерт для скрипки А. К. Глазунова с оркестром под управлением автора. В 1928 году состоялся дебют скрипача в Ленинграде, год спустя он впервые выступил в Москве и вскоре переселился туда на постоянное место жительства. В 1932-1934 годах и с 1941 года – солист, с 1961 года – и дирижёр Московской филармонии.

В 1935 году Давид Ойстрах победил на 2-м Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей и в том же году получил вторую премию на Международном конкурсе скрипачей им. Г. Венявского, два года спустя выиграл Конкурс имени Изаи в Брюсселе и обрёл мировую известность. С 1934 года Давид Ойстрах преподавал в Московской консерватории, был бессменным председателем жюри в номинации «скрипка» на первых пяти (с 1958 по 1974 год) Международных конкурсах им. П. Чайковского. Как многие великие музыканты, Давид Федорович был силен в шахматах – вся Москва обсуждала в 1937 году его матч с С.С. Прокофьевым, в котором победил Ойстрах.

Жизнь великого скрипача оборвалась 24 октября 1974 года в Амстердаме, через несколько часов после очередного концерта. Но творчество и имя его живы, в частности, и благодаря Квартету им. Давида Ойстраха.

Квартет получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Первая скрипка - Андрей Баранов, обладатель наград более двадцати международных конкурсов, победитель самого престижного и старейшего мирового состязания среди скрипачей - Международного конкурса имени Королевы Елизаветы в 2012 году. Спустя 75 лет, после триумфа Давида Ойстраха на Первом конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы, победа Андрея Баранова стала знаковым событием в его жизни и сыграла важную роль в истории Квартета имени Давида Ойстраха. Именно тогда, благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха, квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта.



Вторую скрипку в квартете исполняет Родион Петров, выпускник Высшей школы музыки им. Королевы Софии в Мадриде и Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкант является лауреатом международных конкурсов «Приз Рудольфо Липицера» (Италия) и конкурсов имени Паганини в Генуе и в Москве. Выступал в таких залах, как « Auditorio Nacional» (Мадрид), «Sutory Hall» (Токио) и др. Родион играет на инструменте работы итальянского мастера Ф. Руджери 1680 года.



Партию альта в квартете исполняет Федор Белугин, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных, один из немногих альтистов, ведущих наравне с ансамблевой активную сольную концертную деятельность. С 2005 по 2011 г. Федор был участником Государственного квартета имени Д. Д. Шостаковича.



Виолончелист квартета – Алексей Жилин, лауреат международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского дома музыки, один из наиболее ярких и востребованных российских виолончелистов своего поколения. Будучи участником Квартета имени Давида Ойстраха, Алексей регулярно выступает как солист с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России.



Все музыканты Квартета имени Давида Ойстраха играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков. Особо стоит отметить скрипку работы Антонио Страдивари «Huggins» (1708), предоставленную Андрею Баранову международным фондом «Nippon Music Foundation» после победы на Международном конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы.

Музыканты включили в программу предстоящего концерта три знаменитых струнных квартета: Квартет № 3 Л. ван Бетховена, Квартет № 8 Д. Шостаковича, Квартет № 1 П. Чайковского, а также «Румынские народные танцы» Белы Бартока. Билеты на концерт проще всего приобрести здесь.