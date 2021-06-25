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пятница, 25 июня 2021 года   

«Часы»|« The Clock »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25. 06. 2021.

Кристиан Марлей, « Часы », 2010 г. (c) the Artist. Courtesy White Cube, London

C 25 июня по 18 июля женевский фонд PLAZA и музей современного искусства MAMCO представляют иконическое аудиовизуальное творение американо-швейцарского артиста Кристиана Марклэя продолжительностью 24 часа.

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La Fondation PLAZA et le MAMCO présentent l’œuvre iconique de l’artiste américano-suisse Christian Marclay, d’une durée de vingt-quatre heures. 

При слове «Le Plaza» в глазах женевских старожилов появляется ностальгия, а на губах – грустная улыбка. Знаменитый кинотеатр, построенный в 1952 году архитектором Марком Дж. Соже, стал первым в Швейцарии обладателем системы CinemaScope, позволявшей кинопоказы, названные «панорамическими». Образец модернистской послевоенной архитектуры, этот кинозал с его 1250 местами был одним из самых больших в Швейцарии. В 1966 году в течение более трех месяцев с его экрана не сходил «Доктор Живаго» Дэвида Лина – тот самый, с Омаром Шарифом и музыкой Мориса Жарра… Но жизнь, как известно, - зебра, и хорошим периодам приходит конец. В 2004 году «Le Plaza» закрыл свои двери, и с тех пор любители кино терпеливо ждали его возрождения. И дождались! В 2019 году для этой цели был создан специальный фонд, поставивший перед собой амбициозную задачу сделать в необычном помещении капитальный ремонт, после чего открыть культурный центр с кинозалом и с галереей магазинов. Завершение проекта намечено на 2024 год – пандемия замедлила его реализацию, но до этого здесь будут проводиться точечные «культурные мероприятия», говоря бюрократическим языком. С сегодняшнего дня у вас есть возможность принять участие в одном из них.

Можно найти несколько логических объяснений тому, почему выбор руководства Фонда «Le Plaza» пал именно на «Часы» Кристина Марклэя. Во-первых, Женева – столица часовой индустрии. Во-вторых, Марклэй в городе не чужой: родившись в 1955 году в Калифорнии у папы-швейцарца и мамы-американки, он провел детство в Женеве, где учился в Высшей школе искусств (теперь это HEAD), прежде чем продолжить профессиональное образование в Массачусетском колледже искусств в Бостоне. Наконец, это творение имеет прямое отношение к кино.

Идея «Часов» пришла Марклею в 2005 году. Целью художника стало найти подходящие кинокадры для каждой минуты дня так получились сутки. С помощью лондонской галереи «Белый куб» ему удалось собрать команду из шести человек для поиска кадров культовых фильмов, в которых так или иначе присутствуют либо часы, либо понятие времени набралось 12 тысяч сцен. На монтаж отобранного видеоматериала ушло три года.

Краткое содержание можно представить так. После полуночи персонажи ходят по барам и выпивают. Кто-то ищет близости, кто-то злится, что его разбудил телефонный звонок. В ранние часы персонажи находятся одни или спят, и зрители вместе с ними смотрят сны - между 3 и 5 часами утра. Около 7 утра персонажи просыпаютсяс 9 и до полудня они завтракают и занимаются утренним сексом. С приближением полудня количество динамичных сцен возрастает до звона колокола в черно-белом вестерне Фреда Циннемана «Ровно в полдень» (1952), после чего темп картины замедляется. В 14.50 героиня «Ночи живых мертвецов» Дж. Ромеро говорит, что «сейчас без десяти три». Между 4 и 5 часами дня на первый план выходит транспорт. В это время персонажи часто передвигаются на самолетах, поездах и автомобилях. В 6 они ужинают (в Америке ужинают рано!) и устраивают перестрелки, затем отправляются на вечеринки. Около 8 вечера начинаются концерты и театральные представления. По мере приближения полуночи персонажи становятся все более неистовыми, устраивая истерики и требуя отсрочки казни. Кульминация, по законам жанра, происходит в полночь: Орсон Уэллс падает, пронзенный мечом на часовой башне в собственном «Чужестранце», а Биг-Бен взрывается в «V - значит вендетта» Джеймса Мактига.

Впервые «Часы» показали в «Белом кубе» в 2010 году, а через год на Венецианской биеннале  Марклей был признан лучшим художником на официальной выставке. Известно, что, принимая Золотого льва, Марклей призвал дух Энди Уорхола и поблагодарил жюри за то, что они «дали «Часам» их пятнадцать минут».

Крупные музеи приобрели шесть копий фильма, во многом основанного на технике коллажа, что позволило привлечь к инсталляции широкое внимание аудитории. Уже в 2011 году непрерывное 24-часовое видео (1440 минут), действие которого развивается в режиме реального времени, синхронизированного с местным часовым поясом, было показано в московском «Гараже», по московскому времени, а в 2012-м – в Кунстхаусе Цюриха, по цюрихскому.

Первые женевские зрители смогут погрузиться в странную атмосферу этого творения уже сегодня, с 19 часов, бесплатно, в порядке общей очереди, в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. Попав в зал, вы сможете оставаться в нем, сколько захотите, а сможете выйти уже через десять минут. В среду и четверг кинотеатр будет открыт с 12 до 22 часов, а с пятницы по воскресенье круглосуточно с 12 часов в пятницу до 22 часов в воскресенье. Если сходите, пожалуйста, поделитесь потом впечатлениями.

Cinéma Le Plaza 
1-3 rue Chantepoulet, 1201 Genève

 

 

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