При слове «Le Plaza» в глазах женевских старожилов появляется ностальгия, а на губах – грустная улыбка. Знаменитый кинотеатр, построенный в 1952 году архитектором Марком Дж. Соже, стал первым в Швейцарии обладателем системы CinemaScope, позволявшей кинопоказы, названные «панорамическими». Образец модернистской послевоенной архитектуры, этот кинозал с его 1250 местами был одним из самых больших в Швейцарии. В 1966 году в течение более трех месяцев с его экрана не сходил «Доктор Живаго» Дэвида Лина – тот самый, с Омаром Шарифом и музыкой Мориса Жарра… Но жизнь, как известно, - зебра, и хорошим периодам приходит конец. В 2004 году «Le Plaza» закрыл свои двери, и с тех пор любители кино терпеливо ждали его возрождения. И дождались! В 2019 году для этой цели был создан специальный фонд, поставивший перед собой амбициозную задачу сделать в необычном помещении капитальный ремонт, после чего открыть культурный центр с кинозалом и с галереей магазинов. Завершение проекта намечено на 2024 год – пандемия замедлила его реализацию, но до этого здесь будут проводиться точечные «культурные мероприятия», говоря бюрократическим языком. С сегодняшнего дня у вас есть возможность принять участие в одном из них.

Можно найти несколько логических объяснений тому, почему выбор руководства Фонда «Le Plaza» пал именно на «Часы» Кристина Марклэя. Во-первых, Женева – столица часовой индустрии. Во-вторых, Марклэй в городе не чужой: родившись в 1955 году в Калифорнии у папы-швейцарца и мамы-американки, он провел детство в Женеве, где учился в Высшей школе искусств (теперь это HEAD), прежде чем продолжить профессиональное образование в Массачусетском колледже искусств в Бостоне. Наконец, это творение имеет прямое отношение к кино.

Идея «Часов» пришла Марклею в 2005 году. Целью художника стало найти подходящие кинокадры для каждой минуты дня – так получились сутки. С помощью лондонской галереи «Белый куб» ему удалось собрать команду из шести человек для поиска кадров культовых фильмов, в которых так или иначе присутствуют либо часы, либо понятие времени – набралось 12 тысяч сцен. На монтаж отобранного видеоматериала ушло три года.

Краткое содержание можно представить так. После полуночи персонажи ходят по барам и выпивают. Кто-то ищет близости, кто-то злится, что его разбудил телефонный звонок. В ранние часы персонажи находятся одни или спят, и зрители вместе с ними смотрят сны - между 3 и 5 часами утра. Около 7 утра персонажи просыпаются, с 9 и до полудня они завтракают и занимаются утренним сексом. С приближением полудня количество динамичных сцен возрастает до звона колокола в черно-белом вестерне Фреда Циннемана «Ровно в полдень» (1952), после чего темп картины замедляется. В 14.50 героиня «Ночи живых мертвецов» Дж. Ромеро говорит, что «сейчас без десяти три». Между 4 и 5 часами дня на первый план выходит транспорт. В это время персонажи часто передвигаются на самолетах, поездах и автомобилях. В 6 они ужинают (в Америке ужинают рано!) и устраивают перестрелки, затем отправляются на вечеринки. Около 8 вечера начинаются концерты и театральные представления. По мере приближения полуночи персонажи становятся все более неистовыми, устраивая истерики и требуя отсрочки казни. Кульминация, по законам жанра, происходит в полночь: Орсон Уэллс падает, пронзенный мечом на часовой башне в собственном «Чужестранце», а Биг-Бен взрывается в «V - значит вендетта» Джеймса Мактига.

Впервые «Часы» показали в «Белом кубе» в 2010 году, а через год на Венецианской биеннале Марклей был признан лучшим художником на официальной выставке. Известно, что, принимая Золотого льва, Марклей призвал дух Энди Уорхола и поблагодарил жюри за то, что они «дали «Часам» их пятнадцать минут».

Крупные музеи приобрели шесть копий фильма, во многом основанного на технике коллажа, что позволило привлечь к инсталляции широкое внимание аудитории. Уже в 2011 году непрерывное 24-часовое видео (1440 минут), действие которого развивается в режиме реального времени, синхронизированного с местным часовым поясом, было показано в московском «Гараже», по московскому времени, а в 2012-м – в Кунстхаусе Цюриха, по цюрихскому.

Первые женевские зрители смогут погрузиться в странную атмосферу этого творения уже сегодня, с 19 часов, бесплатно, в порядке общей очереди, в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. Попав в зал, вы сможете оставаться в нем, сколько захотите, а сможете выйти уже через десять минут. В среду и четверг кинотеатр будет открыт с 12 до 22 часов, а с пятницы по воскресенье круглосуточно – с 12 часов в пятницу до 22 часов в воскресенье. Если сходите, пожалуйста, поделитесь потом впечатлениями.

Cinéma Le Plaza

1-3 rue Chantepoulet, 1201 Genève