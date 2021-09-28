В память об авторе «Божественной комедии» не осталось ни автографа, ни портрета, написанного с самого Данте. Тем не менее, его сочинения дошли до нас через много веков после его смерти, также мы имеем возможность рассмотреть его лицо на портрете, который создал мастер эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. О том, как ему удалось написать портрет Данте, родившись через 124 года после смерти поэта, а также о многом другом можно узнать на вышеупомянутой выставке.

В интервью телерадиокомпании RTS куратор экспозиции La Fabrique de Dante (франц.: Фабрика Данте) Мишель Жакоб отметил, что в XV веке Боттичелли просто представил себе лицо Данте. Эксперт добавил, что «Данте был создан, как и его творение, которое мы читаем, поскольку у нас нет ни одной его рукописи. Данте создавался столетие за столетием, и наша выставка пытается пролить на это свет».

Посетители смогут полюбоваться богато иллюстрированными посмертными изданиями «Божественной комедии», где повествуется о путешествии в царстве мертвых из ада в рай. Бессмертное произведение было написано на тосканском диалекте, а не на латыни, что стало своеобразной революцией для того времени.

Выставка состоит из трех частей: вначале посетители узнают о том, какие знаменитости увлекались творчеством Данте, включая Шарля Бодлера и Дэвида Боуи. Далее представлена реконструкция библиотеки итальянского поэта, а также экспонаты, помогающие понять, как он воспринимал произведения, которые читал. Наконец, третья часть посвящена «Божественной комедии» и ее автору, как поэту и человеку. Большая часть экспонатов ранее не выставлялась, в дополнение к редким рукописям и книгам здесь можно увидеть предметы, специально привезенные из других фондов и музеев, а также оригинал портрета Данте, написанный Сандро Боттичелли в 1495 году. Цель выставки – найти ответы на вопросы «Как следует читать Данте сегодня?» и «Что дает нам чтение Данте?»

«Божественную комедию» великий итальянец написал, когда был изгнан из Флоренции. По словам профессора Жака Берштольда, директора Фонда Мартина Бодмера, это повлияло на процесс создания, поэтому в «Божественной комедии» осталась боль поэта. Тема изгнания, прослеживающаяся в произведении, послужила источником вдохновения для современных авторов, таких как Примо Леви, Джеймс Джойс или Хорхе Луис Борхес. Мишель Жакоб добавил, что даже сегодня творение Данте продолжают копировать, ему подражают и по-разному его адаптируют, в том числе при создании комиксов и манги.

Возвращаясь к тому, что Данте создавался столетие за столетием, стоит вспомнить о переводах «Божественной комедии». Те, кто интересовались этим вопросом, вспомнят, что ранние переводы поэмы на русский язык, в том числе Д. Е. Мина, Д. Д. Минаева, О. Н. Чюминой и других, осуществленные во второй половине XIX – начале XX века, не передавали весь смысл и подлинное содержание, не говоря уже о сложной стилистике подлинника. Перевод произведения Данте, который можно назвать равноценным оригиналу, выполнил один из создателей советской школы поэтического перевода М. Л. Лозинский, удостоенный за это Сталинской премии I степени. Если учитывать, что переведенное произведение несет на себе отпечаток кропотливого труда переводчика и воспринимается читателями не в точности так, как воспринималось бы на языке оригинала, то можно сказать, что «Божественная комедия» создавалась на протяжении веков и будет создаваться в будущем. Разумеется, этот процесс основан на творении, написанном в XIV веке, однако переводы и адаптации помогают взглянуть на него по-новому и одновременно оценить его вневременную ценность. Именно поэтому название экспозиции – Фабрика Данте – звучит очень удачно.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года. Подробности можно узнать по телефону: +41 (22) 707 44 36.