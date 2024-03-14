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АНДРЕЙ КОСТИН : Что читать из старой русской литературы? История словесности как поиск сигнала в шуме

Андрей КОСТИН — кандидат филологических наук, бывший сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинский дом), а в настоящее время ассоциированный исследователь университета Гренобля, специалист по истории русской литературы и культуры XVIII века; прежде всего — по истории материальной культуры и социальному контексту авторства и чтения в России этого времени. Автор комментариев и предисловий к двум изданиям «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (изд. «Азбука-классика»); редактор сборников «Русская литература XVIII столетия в науке XX века»; «Неолатинская гуманистическая традиция и русская литература конца XVII–начала XIX века» и других. Автор идеи и организатор конференции «Философия зайца» 2014 года.



Что такое «старая русская литература»? Одна студентка в конце 2010-х, увидев на преподавательском столе книгу начала 1990-х, воскликнула: «О! Люблю старые книги!» И в ответ на удивленно поднятую преподавательскую бровь пояснила: «Она старше меня». В начале 2024 года это ощущение доисторического распространилось на книги и тексты, которые должны были бы казаться совсем свежими: дети, родившиеся позже последних довоенных книг, теперь чужих и странных, еще не научились читать. Оказаться в историко-литературном промежутке помогает — как помогало в середине 1920-х Юрию Тынянову — думать об истории литературы за пределами накатанных, но теперь разбитых рельс. Как далеко имеет смысл заходить в поиске старых книг? Какие книги стоит искать в этом старом? И из старого только ли книги можно читать? Попробуем вместе покрутить настройки этого радио, чтобы услышать сигнал за историко-литературным шумом.

Встреча состоится в среду 27 марта в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes)