Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.
ДЕНИС КОЗЛОВ : О выборе и свободе эмигранта. Нестандартные траектории советской еврейской миграции через Европу 1970-х – 1980-х годов
Денис КОЗЛОВ — профессор истории России в Университете Далхаузи (Канада). Его исследования посвящены социальной, культурной и интеллектуальной истории Советского Союза в послесталинские десятилетия. Среди его публикаций — монография «Читатели “Нового мира”: Осмысление сталинского прошлого» (The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past, Harvard, 2013), а также сборник статей «Оттепель: Советское общество и культура в 1950-е и 1960-е годы» (The Thaw: Soviet Society and Culture during the 1950s and 1960s, Toronto, 2013). В настоящее время он работает над книгой об истории еврейских миграций из Советского Союза на Запад в 1970-е и 1980-е годы.
На основе архивных материалов доклад освещает важный момент в истории еврейской эмиграции из Советского Союза на Запад. В центре повествования — гуманитарный кризис, в котором оказались несколько тысяч бывших советских граждан в Европе 1970-х и 1980-х годов. Не сумев приспособиться к условиям иммиграции, с которыми они столкнулись изначально, эти люди совершили попытку переехать в другие страны по своему выбору. Однако их усилия натолкнулись на серьезное противодействие. Данная история проливает свет на многие важные аспекты транснациональных миграций времен холодной войны и последующих десятилетий.
Встреча состоится в среду 31 мая в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (бывш. «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)
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