Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 11 мая 2023 года   

ДЕНИС КОЗЛОВ : О выборе и свободе эмигранта.

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.

ДЕНИС КОЗЛОВ : О выборе и свободе эмигранта. Нестандартные траектории советской еврейской миграции через Европу 1970-х – 1980-х годов

Денис КОЗЛОВ профессор истории России в Университете Далхаузи (Канада). Его исследования посвящены социальной, культурной и интеллектуальной истории Советского Союза в послесталинские десятилетия. Среди его публикаций — монография «Читатели “Нового мира”: Осмысление сталинского прошлого» (The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past, Harvard, 2013), а также сборник статей «Оттепель: Советское общество и культура в 1950-е и 1960-е годы» (The Thaw: Soviet Society and Culture during the 1950s and 1960s, Toronto, 2013). В настоящее время он работает над книгой об истории еврейских миграций из Советского Союза на Запад в 1970-е и 1980-е годы.

На основе архивных материалов доклад освещает важный момент в истории еврейской эмиграции из Советского Союза на Запад. В центре повествования — гуманитарный кризис, в котором оказались несколько тысяч бывших советских граждан в Европе 1970-х и 1980-х годов. Не сумев приспособиться к условиям иммиграции, с которыми они столкнулись изначально, эти люди совершили попытку переехать в другие страны по своему выбору. Однако их усилия натолкнулись на серьезное противодействие. Данная история проливает свет на многие важные аспекты транснациональных миграций времен холодной войны и последующих десятилетий.

Встреча состоится в среду 31 мая в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (бывш. «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 86.1

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронация Карла III – взгляд из Швейцарии

 На швейцарском сайте Gault Millau появился рецепт коронационного киша, художник Герри Хофштеттер создал в честь коронации световую проекцию в облаках над Эйгером, а СМИ вспоминают о Клостерсе, любимом месте отдыха Чарльза в Швейцарских Альпах.

Всего просмотров: 721

«Владимир Набоков: Берега сочинительства»

 Так называется выставка, открывшаяся вчера в Фонде Яна Михальского в Монрише.

Всего просмотров: 696

Картина базельской художницы повреждена вандалами в Париже

 Недовольный посетитель обрызгал краской работу Мириам Кан, посвященную войне в Украине.

Всего просмотров: 690
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднее

Арендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден  в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.

Всего просмотров: 1,241

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 1,719

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,290
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top