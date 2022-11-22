Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе"

Правление Русского кружка приглашает вас на внеочередное собрание Кружка.

Встреча с писателем САШЕЙ ФИЛИПЕНКО, который расскажет себе и о своем последнем романе «Кремулятор».

Саша ФИЛИПЕНКО — белорусский писатель и журналист, родился в Минске в 1984 г., по его словам, представитель поколения «последних советских детей». Окончил факультет свободных искусств СПбГУ (2009). Работал на разных телеканалах (в том числе на канале «Дождь»). В 2020 году в «Гоголь-центре» (Москва) состоялась премьера спектакля по роману «Красный крест». Сотрудничает с литературными журналами Москвы и Петербурга. После протестов, последовавших за президентскими выборами 2020 года, стал одним из голосов белорусского протестного движения в Европе. В данный момент живет в Базеле.

Саша Филипенко — автор шести романов на русском языке (пишет и на белорусском): «Бывший сын» (2014), «Замыслы» (2015), «Травля» (2016), «Красный крест» (2017), «Возвращение в Острог» (2019) и «Кремулятор» в журнале «Знамя» (NoNo 2-3, 2022). Его романы переведены на десяток языков, в том числе и на французский (в издательствах Noir sur Blanc и Syrtes). Он лауреат нескольких премий («Русская премия», премия журнала «Знамя», «Ясная Поляна» и др.). Его последний роман можно прочитать в «Журнальном Зале»: https://magazines.gorky.media/znamia/2022/2/kremulyator.html https://magazines.gorky.media/znamia/2022/3/kremulyator-2.html

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич сказала о нем : «Саша относится к тем молодым авторам, которые сразу стали серьезными писателями. Хотите узнать, о чем думает современная молодая Россия, читайте Филипенко».

Вниманию тех, кто не знаком с жизнью и творчеством Саши Филипенко, предлагаем архивное интервью с ним Нашей Газеты.

Встреча организована совместно с издательством Noir sur Blanc и состоится в среду 14 декабря в 20:00 в аудитории Phil 201 Bâtiment des Philosophes (бывш. «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)