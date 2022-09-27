Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка.

ЭМИЛИЯ КУСТОВА : Повседневность сталинских спецпоселений в историях людей и вещей

Эмилия КУСТОВА – доктор наук (HDR), доцент и заведующая кафедрой славистики Страсбургского университета, специалист по истории СССР, автор многочисленных публикаций, посвященных политическим ритуалам и коммеморациям русской революции, политике памяти на советском и постсоветском пространстве, истории сталинских репрессий и Второй мировой войны, в том числе: Combattre, survivre, témoigner: expériences soviétiques de la Seconde guerre mondiale (Strasbourg, PUS, 2020) и Le spectacle de la révolution. Culture visuelle des commémorations d’Octobre, en URSS et ailleurs (совместно с G. Haver, V. Gorin et J.-F. Fayet, Lausanne, Antipodes, 2017).

В ходе репрессий 1930-х – 1940-х годов миллионы людей подверглись высылке в отдаленные регионы России и Средней Азии, где сформировался «архипелаг спецпоселений» — особый мир, расположенный на стыке между «лагерем» и «волей» и населенный выходцами из самых различных социальных и этнических групп. Опираясь на свидетельства и фотоархивы бывших спецпоселенцев, Эмилия Кустова расскажет о повседневной жизни и материальном мире сталинской ссылки.

Встреча состоится в четверг 13 октября в 20:00 в аудитории Phil 201 Bâtiment des Philosophes (бывшая «École de Chimie») (22, bd des Philosophes).