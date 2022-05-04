Суббота, 14 мая 2022 года, в 19.30
В рамках литературного фестиваля Bibliotopia, традиционно проходящего в Фонде Яна Михальского в Монтрише, состоится вечер под названием «Слово украинским писателям». Понятно, что речь пойдет о войне. В вечере примут участие, дистанционно, два писателя, хорошо известных нашим читателям: Сергий Жадан подключится из Харькова, Андрей Курков – из Нью-Йорка. Говорить они будут по-украински, с переводом на французский. Если вы хотите побывать на вечере, пожалуйста, запишитесь здесь. https://fondation-janmichalski.com/panel/pages/agenda+bibliotopia-2022?language=fr
Samedi 14 mai 2022, à 19h30
Dans le cadre de Bibliotopia, week-end des littératures autour du monde à la Fondation Jan Michalski, une rencontre spéciale consacrée samedi soir à la guerre en Ukraine donnera la parole aux écrivains Serhiy Jadan et Andreï Kourkov. Le premier interviendra en direct depuis Kharkiv et le second depuis New York dans un échange par écrans interposés, modéré par Antoine Perraud. En ukrainien, traduit en français.
Informations et réservations : https://fondation-janmichalski.com/panel/pages/agenda+bibliotopia-2022?language=fr
Andreï Kourkov est un écrivain ukrainien de langue russe mondialement connu depuis la publication du Pingouin (2000). Paru peu de temps avant que n’éclate la guerre, son roman Les abeilles grises (2022) suit les aventures de deux ennemis d’enfance qui, seuls dans un village déserté sur la ligne de front du Donbass, en viennent à coopérer. Il tient actuellement un journal intime sur Twitter où il commente le déroulement des événements.
Serhiy Jadan est un artiste polyvalent, à la fois chanteur de rock, poète, traducteur de Bukowski, ainsi que l’un des romanciers ukrainiens phares de sa génération. Parmi ses ouvrages traduits en français par Iryna Dmytrychyn comptent La route du Donbass (2013, Prix Jan Michalski de littérature) et Anarchy in the UKR (2016). Politiquement engagé, il a combattu sur les barricades du Maïdan en 2014 et contribue depuis février à défendre Kharkiv de l’invasion russe.
«Надо срочно понять Путина»Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.
Здравствуй, оружие?Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.
Сексуальные домогательства в Швейцарии: жертвы и агрессорыКто чаще становится жертвами приставаний? И кто, согласно статистике, чаще выступает в роли обидчика? Свет на эти вопросы проливает новый доклад о масштабах сексуальных домогательствах в Швейцарской Конфедерации.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Добавить комментарий