Суббота, 14 мая 2022 года, в 19.30

В рамках литературного фестиваля Bibliotopia, традиционно проходящего в Фонде Яна Михальского в Монтрише, состоится вечер под названием «Слово украинским писателям». Понятно, что речь пойдет о войне. В вечере примут участие, дистанционно, два писателя, хорошо известных нашим читателям: Сергий Жадан подключится из Харькова, Андрей Курков – из Нью-Йорка. Говорить они будут по-украински, с переводом на французский. Если вы хотите побывать на вечере, пожалуйста, запишитесь здесь. https://fondation-janmichalski.com/panel/pages/agenda+bibliotopia-2022?language=fr

Samedi 14 mai 2022, à 19h30

Dans le cadre de Bibliotopia, week-end des littératures autour du monde à la Fondation Jan Michalski, une rencontre spéciale consacrée samedi soir à la guerre en Ukraine donnera la parole aux écrivains Serhiy Jadan et Andreï Kourkov. Le premier interviendra en direct depuis Kharkiv et le second depuis New York dans un échange par écrans interposés, modéré par Antoine Perraud. En ukrainien, traduit en français.

Informations et réservations : https://fondation-janmichalski.com/panel/pages/agenda+bibliotopia-2022?language=fr

Andreï Kourkov est un écrivain ukrainien de langue russe mondialement connu depuis la publication du Pingouin (2000). Paru peu de temps avant que n’éclate la guerre, son roman Les abeilles grises (2022) suit les aventures de deux ennemis d’enfance qui, seuls dans un village déserté sur la ligne de front du Donbass, en viennent à coopérer. Il tient actuellement un journal intime sur Twitter où il commente le déroulement des événements.

Serhiy Jadan est un artiste polyvalent, à la fois chanteur de rock, poète, traducteur de Bukowski, ainsi que l’un des romanciers ukrainiens phares de sa génération. Parmi ses ouvrages traduits en français par Iryna Dmytrychyn comptent La route du Donbass (2013, Prix Jan Michalski de littérature) et Anarchy in the UKR (2016). Politiquement engagé, il a combattu sur les barricades du Maïdan en 2014 et contribue depuis février à défendre Kharkiv de l’invasion russe.