Правление Русского Кружка и Ассоциация продвижения русской культуры в Швейцарии приглашают вас на просмотр фильма «Француз» (2019) режиссера Андрея Смирнова, автора знаменитых фильмов «Белорусский вокзал» (1971), «Жила-была одна баба (2011) и др.



Вот как отзывается о фильме профессор Жорж Нива:

Фильм «Француз» (2019) рассказывает о первой оттепели, последовавшей за смертью Сталина и ХХ съездом КПСС. Действие происходит в 1957 году, когда французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Студент парижской Высшей нормальной педагогической школы, русский по матери, он поселяется в общежитии на Ленинских горах, но интересуется прежде всего балетом и Мариусом Петипа — одна из первых сцен фильма проходит в репетиционном зале Большого театра.

Один за другим, эпизоды пребывания Пьера в столице мирового социализма, где веет ветер перемен, выстраиваются в четкий и рельефный ряд: номенклатурная квартира в сталинской «высотке»; прокуренный подвал, где играют джаз, который и не запрещен еще, но и не разрешен; поездка в подмосковное Лианозово, где сформировалась группа из диссидентствующих художников и поэтов. Для зрителей, переживших этот период, все узнаваемо, восстановление реальности захватывает.

Встреча с двумя старыми сестрами-аристократками, спасшимися из Гулага, в их комнате в коммунальной квартире, дает начало главной интриге: Пьер ищет своего отца, узнав, что до отъезда в Берлин с советской дипломатической миссией и переселения во Францию у матери была связь в Ялте.

Старые дамы восхитительны. Но еще больше впечатляет отец, которого Пьер находит-таки с помощью КГБ. Аристократического происхождения, он отбыл срок в Гулаге под кличкой «граф», а теперь живет в полной безвестности, работая ночным сторожем в хлебопекарне. И как зеницу ока хранит в котомке листочек с математическими формулами, доказывающими существование Бога.

Фильм «Француз» позволяет нам увидеть оборотную сторону той первой оттепели. Похороны «графа» — большой кинематографический момент, когда зритель перемещается от блестящей Москвы к нищей, но прекрасной провинции.

Фильм посвящен памяти Александра (Алика) Гинзбурга, прославившегося составлением первого самиздатского альманаха «Синтаксис», в котором впервые опубликовался Бродский. Да, первая оттепель закончилась, но победоносная буква V — последний знак, который посылает нам с экрана Андрей Смирнов.

Показ фильма состоится в среду 30 сентября в 19 ч. в Актовом зале В106 главного корпуса Женевского университета (Uni-Bastions, 5 rue de Candolle).

Вход свободный. Не забудьте взять с собой маску!