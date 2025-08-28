Точка в деле Тарика Рамадана

В четверг швейцарский Федеральный суд окончательно признал 63-летнего исламоведа Тарика Рамадана виновным в изнасиловании и сексуальном принуждении и отклонил его апелляцию на приговор, вынесенный судом Женевы.

«Это огромное облегчение и конец долгого испытания и долгой борьбы как для нашей клиентки, так и для ее адвокатов. Она вела эту борьбу сдержанно и без ненависти, с исключительным мужеством и достоинством», — заявили в четверг адвокаты Роберт Ассаэль, Франсуа Зимерай и Вероник Фонтана агентству Keystone-ATS. – Обычно Федеральный суд заседает в составе трех судей, за исключением некоторых случаев. В данном случае, учитывая важность дела, пять опытных судей отклонили апелляцию осужденного, состоящую из почти 150 страниц, своим 33-страничным решением, которое было отлично мотивировано».

«Защита принимает к сведению решение Федерального суда и оспаривает его. Эта оценка противоречит решению, вынесенному 24 мая 2023 года Уголовным судом кантона Женева, который оправдал г-на Рамадана по всем предъявленным ему обвинениям. Последнее слово теперь будет за Европейским судом по правам человека», — сообщили в своем заявлении адвокаты исламоведа Яэль Хаят, Геррик Каноника, Лоик Парейн и Тео Бадан.

Читайте о предыстории громкого женевского дела, за которым Наша Газета следит еще с 2009 (!) года в наших архивных материалах.