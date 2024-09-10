Наказание нашло преступника. Почти.

Еще с 2009 (!) года Наша Газета следит за сагой преподавателя и богослова Тарика Рамадана, обвиненного в изнасиловании – это дело тянет на сериал, содержание предыдущих серий которой можно прочитать здесь! И вот наконец гром, кажется, грянул: судьи второй инстанции в Женеве отменили вердикт суда низшей инстанции, вынесенный в мае 2023 года, и признали, что исламовед изнасиловал-таки Бриджит в женевском отеле в 2008 году. В своем пресс-релизе Женевский суд, что Апелляционная палата по уголовным делам «установила, что несколько свидетельских показаний, справок, медицинских записей и заключений частных экспертов подтверждают факты, о которых заявлял истец».

В своем постановлении Апелляционная и контрольная палата по уголовным делам назвала проступок Тарика Рамадана «очень серьезным». Исламовед принуждал свою жертву к совершению половых актов и других действий сексуального характера «жестоким и насильственным образом».

Судьи также раскритиковали Тарика Рамадана за то, что он упорно отрицает факты, прячется «за объяснениями, направленными на дискредитацию жертвы», и не выражает сожаления. «Его действия представляются тем более предосудительными, что он утверждает, что является человеком добрым и ценным», - написал суд в своем постановлении.

Тарик Рамадан воспользовался смягчающими обстоятельствами, связанными с давностью обвинений. Судьи также приняли во внимание его слабое здоровье, поскольку он страдает от рассеянного склероза. В результате срок тюремного заключения – три года – был сокращен на шесть месяцев. Постановление Отдела апелляций и пересмотра уголовных дел может быть обжаловано в Федеральном верховном суде в течение 30 дней.