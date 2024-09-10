Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 10 сентября 2024 года   

Наказание нашло преступника. Почти.

10.09.2024 - 13:04

(DR)

Еще с 2009 (!) года Наша Газета следит за сагой преподавателя и богослова Тарика Рамадана, обвиненного в изнасиловании – это дело тянет на сериал, содержание предыдущих серий которой можно прочитать здесь! И вот наконец гром, кажется, грянул: судьи второй инстанции в Женеве  отменили вердикт суда низшей инстанции, вынесенный в мае 2023 года, и признали, что исламовед изнасиловал-таки Бриджит в женевском отеле в 2008 году. В своем пресс-релизе Женевский суд, что Апелляционная палата по уголовным делам «установила, что несколько свидетельских показаний, справок, медицинских записей и заключений частных экспертов подтверждают факты, о которых заявлял истец».

В своем постановлении Апелляционная и контрольная палата по уголовным делам назвала проступок Тарика Рамадана «очень серьезным». Исламовед принуждал свою жертву к совершению половых актов и других действий сексуального характера «жестоким и насильственным образом».

Судьи также раскритиковали Тарика Рамадана за то, что он упорно отрицает факты, прячется «за объяснениями, направленными на дискредитацию жертвы», и не выражает сожаления. «Его действия представляются тем более предосудительными, что он утверждает, что является человеком добрым и ценным», - написал суд в своем постановлении.

Тарик Рамадан воспользовался смягчающими обстоятельствами, связанными с давностью обвинений. Судьи также приняли во внимание его слабое здоровье, поскольку он страдает от рассеянного склероза. В результате срок тюремного заключения – три года – был сокращен на шесть месяцев. Постановление Отдела апелляций и пересмотра уголовных дел может быть обжаловано в Федеральном верховном суде в течение 30 дней.

 

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.18
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 106.55

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Франс Бочарова и ее мечты

 Приглашаем всех читателей Нашей Газеты на вернисаж работ оригинальной художницы, который состоится в Женеве 6 сентября. 

Всего просмотров: 638

Хруст судьбы

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 516

«Ночь музеев» снова в Швейцарии

 В ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.

Всего просмотров: 475
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Хруст судьбы

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 516

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 13,924

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 17,030
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top