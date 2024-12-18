Организация Хезболла запрещена в Швейцарии

«Хезболла, как и Хамас, - радикальная исламистская террористическая организация, ответственная за многочисленные акты насилия и нарушения прав человека. Действуя как военизированная и политическая сила в Ливане, она считается террористической организацией несколькими государствами и организациями, включая США, Германию, Канаду, Европейский союз и большинство арабских государств. Идеологическая и финансовая поддержка, которую она получает от иранского режима, ясно показывает, что она направлена не только против государства Израиль, но и представляет собой угрозу стабильности всего региона».

Такими словами начиналась формулировка позиции Федерального совета Швейцарии, опубликованная на правительственном сайте 27 ноября 2024 года.

Но заканчивалась так: «Список запрещенных организаций не должен расширяться. Поэтому Федеральный совет считает, что в настоящее время нецелесообразно запрещать «Хезболлу» путем принятия нового специального закона.»

Тем не менее 17 декабря Национальный совет, вслед за Советом кантонов, проголосовал за запрещение этой организации на территории Швейцарии. Против, как и при обсуждении запрета ХАМАСа, проголосовали исключительно представители партии Зеленых. Вспомним их поименно сейчас и во время очередных выборов в руководящие органы нашей страны: Manuela Weichelt, Balthasar Glättli, Franziska Ryser, Katharina Prelicz-Huber, Michael Töngi.