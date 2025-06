Valentin Raspoutine: Vis et souviens-toi. Editions Noir sur Blanc, Mise en vente : 5 juin 2025  288 pages • 23,50 Euros • 28,20 CHF

Rares sont les romans qui, comme Vis et souviens-toi, atteignent à l’universel, en racontant une histoire aussi dépouillée de tout artifice.

Nous sommes au début de l’année 1945, dans un hameau de Sibérie, sur les bords de l’Angara. Sans permission de retour, un soldat rôde autour de son village. Il ne peut y entrer : comme enfermé à l’extérieur, observateur impuissant de la vie qui se poursuit et dont il est exclu.

La tragédie implacable du déserteur atteint sa famille. La loi de la guerre anéantit les destinées individuelles. Seul l’amour d’un homme et d’une femme, peut-être…

L’art de Raspoutine laisse filtrer, à travers des événements cruels, ces résidus d’humanité qui font surface au milieu du malheur et témoignent ainsi de la présence de l’âme et du cœur, du souvenir ou des liens du sang, des hommes et des femmes ballottés par le flux et le reflux de l’histoire.

Valentin Raspoutine (1937-2015) est un écrivain russe originaire de Sibérie. Considéré comme l’un des plus importants auteurs de sa génération, il décrit, dans une prose sobre, la lutte des populations paysannes contre la modernisation à tout prix. Son œuvre littéraire est étroitement liée à son activisme sur les questions sociales et environnementales. Au cours des années 1970 et 1980, il prend une part active à la campagne pour la protection du lac Baïkal.