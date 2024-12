Andreï Sobol: Le Panopticum. Editions La Baconnière, 2024.

Traduit du russe par Fanchon Deligne.

"Approchez, approchez, lecteurs et lectrices, n'yaez pas peur: venez découvrir le Panopticum d'Andreï Sobol!

Idéaliste, Andreï Sobol (1888-1926) n'a de cesse chercher une cause juste, dans laquelle s'engager corps et âme. Une cause qui puisse l'arrimer dans cette Russie qui lui est chère. Mais de désillusion en désillusion, il n'y trouvera jamais sa place...

Le Panopticum, écrit peu de temps avant que Sobol de commence à sombrer, porte ssurément l'empreinte de sa vie tumultueuse, charriant pêle-mêle, au travers de curieux personnages, les élans, les tourments et le espoir brisés qui l'ont habité." Fanchon Deligne

Les panopticum russes du début du XXe siècle sont les héritiers des cabinets de curiosités, riches de tout ce qui fait la diversité vivante et fossile. L'un d'entre eux, perdu dans un village russe ne proie à la guerre civile, sert de théâtre à ce court roan. Ses membres du personnel, dont une femme avec le couer à droite, un homme avecc la peu sur les os, un liliputien et ue femme de deux cents kilos, font face à l'arrivée fracassante d'une communauté d'anarchiste-égocentriste en fuite...