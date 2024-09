Anne Nivat: La haine et le déni. Avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Flammarion, 2024.

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, violé sa souveraineté, nié son identité, causé de terribles pertes humaines et plongé le monde dans la stupeur et l'effroi.

Cette guerre massive aux portes de l'Europe produit un flux ininterrompu d'images retransmises en direct sur les réseaux sociaux des deux belligérants, qio nourissent l'émotion et la désinformation. Si ces images suscitent commentaires et analyses à l'infini, elles sont insuffisantes pour comprendre ce que vivent les Ukrainiens et les Russes. La réalité de ce territoire sous les bombes et deson voisin engagé dans une "opération militaire spéciale" ne se dévoile que sur le terrain, à hauteur d'hommes (et de femmes).

Anne Nivat s'est rendue des deux côtés de la ligne de front pour rencontrer soldats et civils, plongés dans la haine pour certains et le déni pour d'autres. Précieux, leurs mots permettent de décrypter leur état d'esprit et jettent une nouvelle lumière sur ce conflit qui dure.

De ce livre essentiel émerge la guerre comme on ne vous l'a jamais racontée.

Prix Albert-Londres pour Chienne de guerre (Fayard, 2000), collaboratrice au Point et à LCI, Anne Nivat est docteure en sciences politiques, reporter de guerre et spécialiste des questions internationales. Ex-correspondante à Moscou, elle parcourt l'Ukraine et la Russie depuis les années 90.