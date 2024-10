Vikenti Veressaïev: Notes d’un médecin. Editions Noir sur Blanc. Mise en vente : 10 octobre 2024. 272 pages • 23 Euros • 28 CHF

Traduit du russe par Julie Bouvard. Préface de Dimitri Bortnikov Collection La bibliothèque de Dimitri.

Peu de livres ont aussi vivement ému la société russe à leur parution que ces Notes d’un médecin (1900) de Vikenti Veressaïev, auteur d’une vingtaine de récits et de nouvelles. La raison en est le caractère du texte, littéraire en même temps que naturaliste, mais aussi la charge critique de l’auteur envers sa profession et la société en général. Comparables aux Mémoires d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov, ami et admirateur de leur auteur, ces Notes d’un médecin nous plongent dans la société russe de la fin du XIXe siècle, avec toute sa misère, ses préjugés sociaux et ses drames individuels et collectifs, décrits avec un tel art littéraire qu’elles seront saluées par les plus grands écrivains de l’époque, à l’exemple de Tchekhov.

Vikenti Veressaïev (1867-1945) est un médecin, poète, romancier, critique et traducteur russe d’inspiration réaliste.