Andreï Kourkov : Journal d’une invasion, Editions Noir sur Blanc, 2023. 256 pages • 22 Euros • 29 CHF

Andreï Kourkov : Journal d’une invasion, Editions Noir sur Blanc, 2023. 256 pages • 22 Euros • 29 CHF

Traduit de l’anglais par Johann Bihr

« Au début, nous ne comprenions pas ce que c’était que la guerre. »



Alors que les forces russes envahissent l’Ukraine et que la guerre devient une réalité dévastatrice, en février 2022, Andreï Kourkov tient une chronique au jour le jour. À la fois journal personnel et commentaire politique et historique, ce texte explore les relations entre l’histoire ukrainienne et l’histoire russe, mais aussi entre les deux langues du pays. En décrivant comment une société pacifique fait face à l’occupation, l’auteur nous montre une culture qui, contrairement aux affirmations de Poutine, est singulière et démocratique, libérale et diverse – une culture qui « résistera jusqu’à la fin ».

Avec son regard aiguisé sur les événements et son amour des gens, Kourkov dresse le portrait d’un peuple uni dans la lutte contre sa disparition. Le pain est cuit et partagé dans les ruines. Un homme amputé trouve une place dans un train d’évacuation, des grand-mères fuient les villes occupées avec leurs coqs sous le bras... Envers et contre tout, l’espoir reste le plus fort : des enfants naissent dans les caves, les fermiers cultivent leurs champs malgré les mines et les bombardements.



Dans son journal, Kourkov entrelace son histoire personnelle avec celle des autres Ukrainiens déplacés, et des communautés qui leur viennent en aide avec une générosité extraordinaire. Ensemble, ils attendent le moment où il sera possible de rentrer chez eux en sécurité.

Andreï Kourkov, né en 1961 dans la région de Leningrad, est un écrivain ukrainien d’expression russe. Après le succès planétaire du Pingouin (1996), il a publié de nombreux romans, qui se caractérisent par son regard acéré et ironique sur la vie dans les sociétés postsoviétiques. Il est également l’auteur de scénarios et d’un essai sur la révolution ukrainienne de 2013, Journal de Maïdan (2014). Son roman Les Abeilles grises a reçu le prix Médicis étranger en 2022.

