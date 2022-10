Serhiy Jadan: L’Internat. Editions Noir sur Blanc, 2022, 272 pages • 22,50 Euros • 29 CHF

Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn

Dans le Donbass en guerre, en janvier 2015, un jeune prof décide d’aller chercher son neveu de 13 ans dans l’internat où il étudie, à l’autre bout de la ville. L’école, où l’adolescent a été parqué par sa mère, a été visée par des tirs et les élèves n’y sont plus en sécurité. L’homme met une journée entière à traverser la ville, devenue zone de guerre, et à atteindre l’établissement. Le retour à la maison est une véritable épreuve. Les deux protagonistes se retrouvent au milieu des combats, plongés dans un brouillard laiteux. Des troupes paramilitaires et des chiens errants traversent les ruines ; des hommes en état de choc, désorientés, titubent dans ce paysage urbain apocalyptique. La ligne de front se rapproche de plus en plus de la maison familiale…

Serhiy Jadan décrit avec force comment un lieu familier peut se transformer en quelques heures en un territoire étranger et menaçant. Ses personnages restent décidés, envers et contre tout, à lutter contre la peur et la destruction. Dans L’Internat, Jadan nous fait découvrir les prémices du conflit actuel en Ukraine.

Serhiy Jadan est né en 1974 dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Il est l’écrivain le plus populaire de la génération post-indépendance en Ukraine. Chanteur de rock, auteur de douze recueils de poèmes et de plusieurs romans, il a reçu de nombreux prix littéraires, notamment le prix Jan Michalski de littérature 2014 et le prix Brücke-Berlin 2014 pour La Route du Donbass (Noir sur Blanc, 2013), ainsi que le prix de la Foire du livre de Leipzig 2018 pour L’Internat. Il est également l’auteur de Anarchy in the UKR, suivi de Journal de Louhansk (Noir sur Blanc, 2016). Très engagé pour l’indépendance de son pays, Jadan vit aujourd’hui à Kharkiv. En 2022, il a reçu trois prix prestigieux : le Prix de la paix des libraires allemands, le Prix de littérature de la BERD et le prix Hannah-Arendt pour la pensée politique.