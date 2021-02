Evgueni Zamiatine : Le Fléau de Dieu, Éditions Noir sur Blanc, Mise en vente 4 février 2021, 112 pages, 12 Euros / 15 CHF

Traduit du russe par Claude Levenson. Collection La bibliothèque de Dimitri Première édition : 1975. Traduction revue et corrigée

Le Fléau de Dieu est un roman sur la jeunesse d’Attila. Otage de l’empereur romain Flavius Honorius, ce Barbare, ce garçon à l’état de nature, sauvage et indomptable, observe l’empire corrompu et forge son caractère en opposition à cette société mourante. Le récit adopte le point de vue de deux personnages : d’un côté Attila, qui regarde la civilisation décadente de l’Empire ; de l’autre l’historien byzantin Priscus Panita, qui observe ce même pourrissement. Tout le roman est tissé de métaphores : la terre hurle « comme une femme qui sent déjà son ventre enflé prêt à projeter dans le monde des êtres nouveaux », Attila a des cheveux « comme des cornes » qui balaieront l’ancien monde. Ce récit constitue un véritable manifeste du mouvement scythe qui considère la révolution russe de 1917 comme un élan messianique, une union spirituelle néochrétienne, socialiste et révolutionnaire opposée à la pensée bourgeoise et au nouveau pouvoir soviétique.

Evgueni Zamiatine est un écrivain russe né en 1887. Bolchevik de conviction, il participe à l’insurrection de 1905. Après un exil en Angleterre, il revient en Russie en 1917 puis quitte le Parti, déçu de la révolution. Critiquant le pouvoir et la littérature prolétarienne, il demande à Staline l’autorisation de quitter la Russie. Il s’installe à Paris en 1932 où il décède en 1937. Son roman Nous, d’abord publié en anglais et interdit en Russie, a directement inspiré 1984 de George Orwell. Nousa eu une telle influence littéraire et sociale qu’il a presque occulté le reste de l’œuvre prophétique de Zamiatine.