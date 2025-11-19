Афиша

Иерусалимский квартет

Jerusalem Quartet

Jerusalem Quartet

Город

Женева

Genève

Дата Афиши

Анонс русский

27 ноября в Женевской консерватории выступит Иерусалимский квартет, трое из участников которого прекрасно говорят по-русски. Представляем чудесную камерную программу и предоставляем слово одному из со-основателей коллектива. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 27 novembre, le Jerusalem Quartet se produira au Conservatoire de Genève. Trois de ses membres parlent parfaitement russe. Je vous présente ce merveilleux programme de musique de chambre et donne la parole à l’un des cofondateurs de l’ensemble. Les détails.

Jerusalem Quartet
Bern Panorama Express

Помимо выставки «Кирхнер x Кирхнер» в Бернcком художественном музее сейчас можно посетить экспозицию «Панорама Швейцарии», дающую более чем полное представление о трех веках швейцарской живописи.

Кирилл Злотников: «Нас не свернуть с музыкального пути»

