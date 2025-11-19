Анонс русский
27 ноября в Женевской консерватории выступит Иерусалимский квартет, трое из участников которого прекрасно говорят по-русски. Представляем чудесную камерную программу и предоставляем слово одному из со-основателей коллектива. Подробности здесь.
Анонс французский
Le 27 novembre, le Jerusalem Quartet se produira au Conservatoire de Genève. Trois de ses membres parlent parfaitement russe. Je vous présente ce merveilleux programme de musique de chambre et donne la parole à l’un des cofondateurs de l’ensemble. Les détails.