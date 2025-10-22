Лозаннский камерный оркестр, Тон Копман и Юлия Лежнева в гостях у ОРШ

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства.