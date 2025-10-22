Афиша

Лозаннский камерный оркестр, Тон Копман и Юлия Лежнева в гостях у ОРШ

Lezhneva

Заголовок на французском

L’Orchestre de Chambre de Lausanne, Ton Koopman et Julia Lezhneva – « chez » l’OSR

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

-

Анонс русский

Программа концерта, который пройдет в Виктория-холле 6 ноября, целиком составлена из произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Подробности здесь

Анонс французский

Le programme du concert qui aura lieu le 6 novembre à Victoria Hall est entièrement consacré à Mozart. Les détails

Lezhneva
Популярное за неделю
Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Всего просмотров: 1249
Пора сбрасывать маски

«Чисто» пропалестинские демонстрации и прочие манифестации, неожиданно приобретающие такую окраску, стали в последние два года делом в Швейцарии столь обыденным, что бессмысленно рассказывать о каждой из них. Однако есть исключения, заслуживающие внимания.

Всего просмотров: 503
В «трениках» в школу?

Некоторые образовательные учреждения Люцерна запретили ношение спортивных брюк на уроках.

Всего просмотров: 492

Самое читаемое

Монако вместо Швейцарии?

Неопределенность, вызванная грядущим голосованием о налоге на наследство, заставляет некоторых раздумывающих о смене жительства миллионеров делать выбор не в пользу Швейцарии.

Всего просмотров: 210
Массовые сокращения в Nestlé

Крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания объявила о намерении сократить 16 000 рабочих мест. Планы затронут и Швейцарию.

Всего просмотров: 339