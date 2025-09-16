Афиша

Кандинский, Пикассо, Миро и др. Возвращение в Люцерн

Kandinsky

Kandinsky, Picasso, Miró et al. de retour à Lucerne

Люцерн

Lucerne

Анонс русский

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников. Подробности здесь.

Анонс французский

Au Kunstmuseum Luzern a lieu une exposition très intéressante, dont le titre met en avant le nom du célèbre artiste russe. Nous racontons en détail le retour (bien que temporaire) dans la ville au bord du lac des œuvres de Kandinsky, Picasso, Miró et d'autres artistes. Les détails

Популярное за неделю
Vladimir Jurowski : « La musique peut se permettre d'être apolitique, mais le musicien ne le peut pas »  

Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.

Всего просмотров: 7924
Владимир Юровский: «Музыка может себе позволить быть аполитичной, но музыкант не может»

С 15 по 19 сентября в Базеле пройдет фестиваль под названием «Macht Musik» «Делать музыку», позиционирующий себя как «фестиваль, посвященный свободе искусства в условиях диктатуры». В день открытия за пульт Симфонического оркестра Берлинского радио встанет его главный дирижер, представитель известной российской династии, эксклюзивное интервью с которым мы предлагаем вашему вниманию.

Всего просмотров: 2240
Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

Всего просмотров: 1661

