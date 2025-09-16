Кандинский, Пикассо, Миро и др. Возвращение в Люцерн

Анонс русский
В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников. Подробности здесь.
Анонс французский
Au Kunstmuseum Luzern a lieu une exposition très intéressante, dont le titre met en avant le nom du célèbre artiste russe. Nous racontons en détail le retour (bien que temporaire) dans la ville au bord du lac des œuvres de Kandinsky, Picasso, Miró et d'autres artistes. Les détails.