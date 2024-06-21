Городской фестиваль Лозанны

Традиционный Городской фестиваль пройдет в столице кантона Во со 2 по 7 июля. Подробности здесь.
Le traditionnel Festival de la Cité se tiendra à Lausanne du 2 au 7 juillet. Les détails.
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