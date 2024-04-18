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четверг, 18 апреля 2024 года   

Заголовок

Ретроспектива Кики Когельник

Заголовок на французском

Rétrospective de Kiki Kogelnik

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-04-09 00:00:00 по 2024-07-14 00:00:00

Анонс русский

В цюрихском Кунстхаусе проходит первая в Швейцарии ретроспектива одной из самых известных художниц европейского поп-арта Кики Когельник. Подробности здесь

Анонс французский

Le Kunsthaus Zurich invite à la première rétrospective en Suisse d’un des artistes phares du Pop Art européen, Kiki Kogelnik. Les détails

 

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