Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 18.04.2024.
В цюрихском Кунстхаусе проходит первая в Швейцарии ретроспектива одной из самых известных художниц европейского поп-арта Кики Когельник.|
Le Kunsthaus Zurich invite à la première rétrospective en Suisse d’un des artistes phares du Pop Art européen, Kiki Kogelnik.
Зигрид (так на самом деле звали Кики) Когельник родилась в Австрии в 1935 году, но большую часть жизни провела в Соединенных Штатах, куда перебралась в 1962-м вслед за своим тогдашним возлюбленным, американским художником-абстракционистом Сэмом Фрэнсисом. Расставшись с ним, переехала с Западного побережья на Восточное и на долгие годы обосновалась в Нью-Йорке. Именно там она сформировалась как художница, именно там попала в круг тех, с кем мыслила «в одном направлении»: Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Клас Ольденбург стали ее единомышленниками. Но даже в, казалось бы, прогрессивной Америке того времени женщине было трудно соперничать с коллегами-мужчинами, так что какое-то время Кики оставалась в их тени. Лишь спустя годы она по-настоящему прославилась благодаря своей «космической одиссее», вдохновленной высадкой Нила Армстронга на Луну.
К счастью, на выставке в Цюрихе представлены не только знаменитые космические постеры, объекты и видео Когельник, но и другие важные работы разных периодов, всего около ста пятидесяти. Кроме того, экспозицию сопровождают максимально подробные биографические справки и экспликации, сделанные с огромной любовью, большим тактом и глубоким пониманием творческого метода художницы, сочетавшего в себе концептуализм и искрометный юмор. Возможно, такой вдумчивый подход связан с тем, что нынешняя выставка – проект не одного музея, а сразу нескольких: помимо цюрихского Кунстхауса в ее организации под руководством куратора Лизы Ортнер-Крайль приняли участие венский Кунстфорум и датский Художественный музей Брандтса. И все это при поддержке нью-йоркского Фонда Кики Когельник.
«Женский» взгляд известной австрийской специалистки по современному искусству Лизы Ортнер-Крайль не просто формирует пространство экспозиции, но и определяет маршрут, по которому продвигаются ее посетители. Вот мы читаем на стене текст про венский дебют Когельник и «радость жизни» (joie de vivre), характерную для ее первых работ, выставлявшихся в 1961 году в венской Galerie Saint Stephan, и тут же видим яркие, энергичные холсты, подтверждающие этот тезис. В следующем зале нам рассказывают про поп-арт, который в те годы царил в Америке, и тут же показывают светящиеся ракеты и полную политического подтекста антивоенную фигуративную живопись Кики. Ее увлечение космосом не просто объяснено в комментариях, но и богато проиллюстрировано плакатами и видео, а знаменитые вешалки со свисающими с них виниловыми человечками снабжены детальными описаниями.
Важно и то, что на выставке прослеживается путь самой Кики – от безусловно одаренной, но все-таки подверженной влиянию коллег художницы до самостоятельной и самодостаточной творческой личности со своим самобытным и узнаваемым стилем. Особое внимание уделяется тому, как менялось ее отношение к собственной внешности и женской идентичности: от первых немного «зажатых» изображений до танцующих, свободных и раскрепощенных. Завершает выставку один из последних автопортретов художницы – коротко остриженной, с печальным, напряженным лицом, до неузнаваемости изменившейся в ходе болезни: по печальной иронии судьбы Кики была замужем за онкологом-радиологом и при этом многие годы боролась с раком, от которого умерла в 62 года.
Помимо картин и объектов на выставке представлена еще одна немаловажная часть творческого наследия Когельник – ее замечательная керамика. Гончарным делом Кики начала заниматься довольно поздно, в 1974 году, и только в 1980-е увлеклась работой с глиной по-настоящему. В Цюрихе можно увидеть ее колоритный алфавит, не имеющий ничего общего ни с одним языком, и фигуры не существующих в природе зверей и насекомых, созданных богатой авторской фантазией. Как говорила сама художница: «Двадцать лет я использовала мои формы – людей и предметы, а теперь использую в своей живописи и скульптуре еще и насекомых. Но все они не результат изучения природы, а жители моего выдуманного мира. Мое искусство про здесь и сейчас».
Удивительная актуальность художественных работ Кики Когельник – независимо от того, живопись это, керамика или видео-арт, – по-настоящему впечатляет. Созданные около полувека назад, многие из них кажутся современными и сегодня: души, висящие на вешалках-скелетах; занимающиеся сексом, но неспособные любить роботы; утратившая индивидуальность суперзвезда (Когельник заинтересовалась Мерлин Монро едва ли на раньше своего товарища по поп-арту Энди Уорхола); функциональные, но совершенно бездушные киборги; женщины, борющиеся за свои права и тела… Добавим сюда прямую критику капитализма и общества потребления, пацифизм и антимилитаризм, радикально новые материалы и техники, внешнюю анонимность и обезличенность, и мы поймем, почему сегодня Кики Когельник считается важнейшей художницей второй половины двадцатого века – не только в Австрии, но и в мире.
Выставка «Сейчас – самое время» открыта в Цюрихе до 14 июля. Всю практическую информацию вы найдете здесь.
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