Григорий Соколов. Соло.

19 марта выдающийся пианист нашего времени исполнит в Женеве произведения И. С. Баха, Шопена и Шумана. Подробности здесь.
Le 19 mars un de plus grands pianistes de notre temps interprètera à Genève les œuvres de J.S Bach, Chopin et Schumann. Les détails.
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