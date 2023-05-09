Три исполнителя и три композитора

30 мая в Женеве трио в составе Максима Венгерова, Стивена Иссерлиса и Симона Трпчецки исполнит произведения Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова. Подробности здесь.
Le trio composé de Maxime Vengerov, Steven Isserlis et Simon Trpceski interpretera le 30 mai les œuvres de Dmitri Chostakovitch, Sergueï Prokofiev et Sergueï Rakhmaninov. Les détails.
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