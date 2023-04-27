Музыкальный уик-енд в Пюйи

Un weekend musical à Pully

Пюйи

Pully

с 2023-04-24 00:00:00 по 2023-05-07 00:00:00

С 4 по 7 мая в городке на берегу Женевского озера пройдет музыкальный фестиваль с участием представителей русской пианистической школы. Подробности здесь.