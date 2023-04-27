Музыкальный уик-енд в Пюйи

С 4 по 7 мая в городке на берегу Женевского озера пройдет музыкальный фестиваль с участием представителей русской пианистической школы. Подробности здесь.
Une petite villes sur les bordes de Léman acceuillera, du 4 à 7 mai, un festival musical avec la participation des pianistes russes. Les détails.
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
Алексей Володин и Фредерик ШопенТакой прекрасный «дуэт» предстоит послушать женевским меломанам 3 мая в рамках серии «Великие исполнители» концертного агентства Cæecilia.
Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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