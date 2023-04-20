Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 20 апреля 2023 года   

Заголовок

«Мода – фетиш – фантазия»

Заголовок на французском

«Mode – fétiche – fantaisie»

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-04-20 00:00:00 по 2023-05-21 00:00:00

Анонс русский

До 21 мая в Кунстхаусе Цюриха можно увидеть пикантную выставку интимных рисунков швейцарского художника Иоганна Генриха Фюссли. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 21 mai, le Kunsthaus Zürich présente l’artiste suisse Johann Heinrich Füssli (1741–1825) sous l’angle de ses dessins intimes. Détails.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 90.88

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Мод Мобийар | Rencontre avec
четверг, 27 апреля 2023 года
Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Женевский взгляд на мценские страсти

 С 30 апреля по 9 мая на сцене Большого театра Женевы будет идти опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.

Всего просмотров: 687

Здоровье обходится все дороже и швейцарцам, и Швейцарии

Предлагаем вашему вниманию подборку новостей из области медицины, которые кого-то заставят задуматься, а кого-то – пересмотреть семейный бюджет.

Всего просмотров: 626

Дорожный шум – враг мозга

 К такому выводу пришли базельские ученые, изучившие влияние производимого автотранспортом шума на когнитивные способности подростков.

Всего просмотров: 575
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,857

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,513

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 1,251
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top