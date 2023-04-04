Концерты Джойс ДиДонато и Пласидо Доминго

Советуем всем любителям вокала пометить в календарях две даты - 26 мая и 13 июня. Подробности здесь.
Deux dates à noter à tous les amateurs du chant lyrique: le 26 mai et le 13 uin 2023. Les détails.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Сергей Лебедев: «Белые пятна» в русской литературе XXI века – о чем мы не писалиЖивущий в Берлине российский писатель выступил c лекцией на Русском кружке Женевского университета.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Добавить комментарий