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вторник, 4 апреля 2023 года   

Заголовок

Концерты Джойс ДиДонато и Пласидо Доминго

Заголовок на французском

Concerts de Joyce DiDonato et Placido Domingo

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-03-30 00:00:00 по 2023-06-13 00:00:00

Анонс русский

Советуем всем любителям вокала пометить в календарях две даты - 26 мая и 13 июня. Подробности здесь.

Анонс французский

Deux dates à noter à tous les amateurs du chant lyrique: le 26 mai et le 13 uin 2023. Les détails

 

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