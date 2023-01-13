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пятница, 13 января 2023 года   

13.01.2023 - 10:34Скончался Рафик Нишанов

Заголовок

Black Movie

Заголовок на французском

Black Movie

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-01-10 00:00:00 по 2023-01-29 00:00:00

Анонс русский

24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства. Подробности здесь.

Анонс французский

La 24ème édition du Festival International de Films Indépendants aura lieu à Genève du 20 au 29 janvier 2023. Son programme inclue cinq films crées dans l’espace post-soviétique. Les détails

 

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