Black Movie

Black Movie

Женева

Genève

с 2023-01-10 00:00:00 по 2023-01-29 00:00:00

24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства. Подробности здесь.