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вторник, 20 декабря 2022 года   

Заголовок

"Альпийские легенды"

Заголовок на французском

"Legendes alpines"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2022-12-15 00:00:00 по 2023-04-23 00:00:00

Анонс русский

В Национальном музее Швейцарии в Цюрихе проходит выставка, посвященная народным преданиям и адресованная взрослым и детям. Подробности здесь

Анонс французский

L'exposition au Musée national Zurich raconte les légendes suisses et s'adresse aux grands comme au petits. Les détails

 

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