"Альпийские легенды"

В Национальном музее Швейцарии в Цюрихе проходит выставка, посвященная народным преданиям и адресованная взрослым и детям. Подробности здесь.
L'exposition au Musée national Zurich raconte les légendes suisses et s'adresse aux grands comme au petits. Les détails.
Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.
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Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
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