Главное на сегодня.
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Культура
Литературная премия досталась книге о войнеНадежда Сикорская, Монтрише
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Лауреатом премии Фонда Яна Михальского в Монрише стала книга, рассказывающая о страшных последствиях войны в бывшей Югославии.
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Швейцарский стиль
Премия F.P.Journe новому поколению часовщиковЗаррина Салимова, Женева
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Победителем конкурса молодых талантов 2022 года стал польский часовщик Мацей Мишник.
Вакцины от Covid-19 и побочные эффектыКто и почему подал в суд на швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic?
Стоит ли опасаться дефицита газа в Швейцарии?Федеральный совет представил проект ограничений, которые могут введены в случае нехватки голубого топлива.
Швейцария и преступники в «белых воротничках»Опубликованный на прошлой неделе ежегодный рейтинг стран по уровню коррупции и экономической преступности наводит на размышления.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.