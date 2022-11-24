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четверг, 24 ноября 2022 года   

23.11.2022 - 17:18Берн присоединился к новым санкциям

Главное на сегодня.
Культура

Литературная премия досталась книге о войне

Надежда Сикорская, Монтрише

Лауреатом премии Фонда Яна Михальского в Монрише стала книга, рассказывающая о страшных последствиях войны в бывшей Югославии.

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Швейцарский стиль

Премия F.P.Journe новому поколению часовщиков

Заррина Салимова, Женева

Победителем конкурса молодых талантов 2022 года стал польский часовщик Мацей Мишник.

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Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
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четверг, 24 ноября 2022 года
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